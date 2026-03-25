La Vía de la Plata, única ruta del Camino de Santiago que decrece en la última década

La Vía de la Plata agoniza en número de peregrinos, especialmente en contraposición con el resto de rutas del Camino de Santiago, que no sufren este drástico bajón. Teniendo en cuenta el primer trimestre de cada año, esta vía cae cuatro puestos en la última década en el ranking de número de transeúntes. En el 2015 se encontraban cerrando el podio, con 305 peregrinos, mientras que en estos primeros tres meses de año -a falta de una semana- apenas llegan a los 218 situándose en el séptimo puesto. Es el peor dato desde el año 2009 -a excepción de 2020 y 2021 por el covid-, cuando se registraron 170 personas por esta vía.

La anomalía es mayor, si comparamos la evolución de esta ruta con el resto de caminos. Del año 2015 al 2025 se trata de la única ruta que baja su volumen de transeúntes, de 9.222 a 8.837, mientras que la competencia multiplicó sus peregrinos. El Portugués duplicó su volumen, el Inglés lo triplicó, el de Invierno -el otro que pasa por la provincia- lo multiplicó por diez, y el más llamativo en este período es el Portugués-Costa, donde los peregrinos pasaron de 1.474 a 89.511 en tan solo diez años, 60 veces más.

Número de peregrinos por ruta

Gran caída desde el 2024

Desde el covid el número de caminantes por la Vía de la Plata fue creciendo año a año en el primer trimestre -9 en 2021, 296 en el 2022 y 470 en el 2023- hasta que alcanzó su punto más alto en el 2024 con 691 (9.028 en todo el año).

A partir de ese año, el desplome es notorio, cayendo hasta 451 en 2025 y tocando fondo en estos primeros tres meses de año, reduciéndose a menos de la mitad. Un bajón muy condicionado por las persistentes precipitaciones de enero y febrero. “En enero del año pasado tuvimos 37 peregrinos y este 26”, señalan desde el albergue municipal de peregrinos Eligio Rivas Quintas, que añaden que la cifra está aumentando en marzo “con entre dos y ocho personas por noche”, sumando 60 -a falta de una semana-, cuarenta menos que el año pasado.

Confían que la situación remonte este año, ya que “a finales de marzo, principios de abril, empieza lo bueno. Abril, mayo, septiembre y octubre son los mejores meses”, y esperan con expectación el 2027, Año Xacobeo, que será clave para el devenir de la Vía de la Plata.

Cifras del 2026 218 Peregrinos que completaron la Vía de la Plata 8,5% Porcentaje de peregrinos gallegos que realizaron esta ruta. La comunidad dominante es Andalucía con un 28,3% 77 Personas empezaron la ruta en Ourense. Un número mayor que en Sevilla, donde fueron 70 108 Los extranjeros que han completado esta vía en lo que va de año, superando ya a los españoles. Las más habituales: portugueses (20), alemanes (15) e italianos (13). Países como Taiwán, Corea del Norte o Croacia también se cuelan. 369 Peregrinos del Camino del Norte, que supera con claridad a la Vía de la Plata, algo poco habitual a estas alturas de año 154 Peregrinos del Camino de Invierno, la otra ruta que pasa por la provincia, que cada vez se aproxima más a la Vía de la Plata

Punto de inicio

Desde la llegada del AVE a Ourense, se produjo un cambio de paradigma en el recorrido de esta ruta, ya que cada vez más personas empiezan en la ciudad el Camino, restando usuarios a los albergues. En el 2015 era un 31%, seis puntos más que en Sevilla, mientras que el año pasado el porcentaje ascendió a un 54%, 33 puntos más que en la capital andaluza.

Preocupa en la Diputación

El presidente de la Diputación, Luis Menor mostró su preocupación con la deriva que está llevando la Vía de la Plata, señalando que “no está respondiendo” como el resto de rutas jacobeas.

“Estamos preocupados y ocupados”, afirmó Menor, subrayando que, aunque es un camino con un potencial idéntico al resto, los datos actuales obligan a elevar el listón de la exigencia institucional: “Somos modestos, pero ambiciosos”.