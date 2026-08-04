Cortegada estrena cortes de agua nocturnos por la escasez

La crisis del abastecimiento en Ourense empieza a pasar factura y los concellos se anticipan a la prealerta declarada ayer por la Hidrográfica. Es el caso de Cortegada, que acaba de implantar cortes nocturnos para recuperar el nivel de sus depósitos y garantizar el suministro básico. Así, el Concello ha decretado un corte en el suministro para todo el núcleo urbano entre las 23,00 y las 07,00 horas.

Las autoridades de este municipio de O Ribeiro advierten además de que se podrán producir interrupciones puntuales durante el día para reparar las averías de la red, pidiendo la máxima colaboración vecinal en una medida extrema que encabeza el creciente impacto de la sequía en el rural.

Cortegada no es el único punto donde las viviendas ya sufren las consecuencias directas del estiaje. En Leiro, en la misma comarca, varias parroquias padecen cortes continuos por la “escaseza de auga como consecuencia da longa tempada seca e baixada do nivel do río Viñao”. La situación se complica al haberse detectado que “o depósito presenta perdas de auga”. En la misma comarca, Cenlle advierte de que “estamos a atravesar serios problemas no abastecemento”, pidiendo frenar los usos recreativos.

En Córgomo (Vilamartín de Valdeorras), la tensión roza la emergencia en una traída vecinal cuyos residentes acumulan semanas pasando “horas e incluso días prácticamente sin agua, lo que impide cubrir necesidades tan básicas como asearse o cocinar”, señala un vecino, habiendo acudido a la Valedora do Pobo recientemente.

Por su parte, la Comunidade de Aguas do Padrón, en Melón, implantó un racionamiento estricto fijando un tope de “800 litros por día y contador” para sus 267 usuarios tras comprobar gracias a sus nuevos medidores que “se está a gastar máis da conta”.

En Amoeiro, donde los consumos desorbitados provocaron el “baleirado dalgún depósitos”, su alcalde, José Luis González, llegó a rogar “o uso preferente dos pozos das vivendas” a los vecinos que dispongan de ellos para dar margen de recuperación a los tanques.

En San Cibrao das Viñas, las alarmas saltaron al constatar que las reservas de agua alcanzaron “un nivel crítico”, prohibiendo regar y lavar coches con agua potable, mientras que en A Gudiña la “importante diminución da presión e do caudal” provocada por el uso de mangueras derivó en un ultimátum municipal para aplicar cortes nocturnos si la demanda no disminuía.

Para evitar la interrupción del servicio, un amplio bloque de municipios optó ya por prohibir usos no esenciales. Pereiro de Aguiar emitió un aviso advirtiendo que se estaban elevando los consumos a niveles que “fan perigar a subministración de auga potable”, vetando por completo el agua de la traída para “regos de xardíns ou cultivos”, “baldeos e limpezas”, “enchido de piscinas” y “limpeza de vehículos”.

Advertencia de multas

Una contundencia idéntica muestra Esgos, al recordar que “a auga da traída só se pode empregar para uso domiciliario”, declarando “prohibido” el baldeo o riego, y Vilamarín, donde su alcalde, Amador Vázquez, apela a la ordenanza fiscal para avisar de que “queda totalmente prohibido as utilizacións da auga da rede xeral de abastecemento para encher piscinas, regar xardíns, leiras ou lavar automóbiles con mangueira a presión”.

En A Baixa Limia, el regidor de Entrimo, Ramón Alonso, prohibió el llenado de piscinas y riegos, instruyendo a regularizar los enganches no dados de alta bajo amenaza de aplicar “sanciones y multas”.

En A Limia, Sandiás limita la red “exclusivamente para consumo humano”, mientras el regidor de Trasmiras, Emilio José Pazos, emitió un bando solicitando prudencia tras detectar “consumos máis elevados do que sería normal nunha vivenda”.

En la fase de contención, San Amaro dictó órdenes para “priorizar sempre o consumo humano” mientras A Merca fija “tolerancia cero co despilfarro” ante la “notable redución nas reservas”.