Aquella entrevista a Jaime Noguerol, periodista adelantado de aquel tiempo

Revolviendo los archivos me sale al paso una foto de abril de 1971; es decir, hace 55 años, de la entrevista que entonces le hice para la radio y la prensa a quien era ya entonces un personaje singular, un periodista personalísimo, un vanguardista en los inicios de su singular carrera. Le gustaba usar entonces el nombre de J. (punto) Noguerol. Teníamos ambos en común, aunque yo le llevo dos años, haber sido de los últimos estudiantes de comunicación (el de periodismo y yo de radio) de cuando todavía no se crearan las Facultades de Ciencias de la Información dentro del sistema universitario común. Entonces aquellos estudios todavía directamente del Ministerio de Información y Turismo, si bien algunos como yo mismo hicimos luego la nueva carrera de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.

Pero ya en aquellos finales sesenta y primeros setenta del pasado siglo Jaime Noguerol era un pionero, un renovador, un estudioso de las nuevas corrientes socioculturales y musicales que habían aparecido en los Estados Unidos y extendida en Europa. Cuando yo o entrevisté en los estudios de Radio Popular de Ourense, Jaime acaba de regresar de la isla de isla de Wight, donde se adentró en el estudio del movimiento hippie y la contracultura europea, materia en la que nuestro paisano llegó a ser una autoridad, dentro de los diversos jalones de su carrera. El festival de la isla de Wight se convirtiera en la versión europea de Woodstock. Aquel temprano cronista deportivo conmovió con su originalidad los pilares de la sociedad y la comunicación ourensana.

No conservo la cinta de la entrevista radiofónica, pero sí la plana del diario donde la publiqué con la foto que ahora recupero. Quién nos iba a decir a ambos que, pasado el tiempo, compartiríamos espacio en La Región como representantes, casi supervivientes, de una generación de periodistas de los que cada vez vamos quedando menos. Noguerol llegaría a ser un referente del periodismo especializado de todas las vanguardias renovadoras no sólo en el terreno de los movimientos sociales, sino de la música y la literatura renovadora con una amplia y densa obra.

Ya en aquella vieja entrevista declaraba su interés por todo lo que fuera renovación y progreso. La movida madrileña se convirtió en su espacio natural donde su nombre alcanza reconocimiento popular como poeta undesground, pese a las limitaciones que antes de llegar allí le impuso la censura franquista. Es Noguerol cronista y referente de todo un tiempo, que deja plasmado en sus diversas publicaciones y creaciones originales.

Es difícil compendiar un solo aspecto de su creatividad, si bien es un referente obligado citar su original libro-disco “Nueva pulsación”, recital en el que colaboran las principales figuras de la música de la época, Miguel Ríos, Jorge Pardo, Luz Casal. Sus recitales poéticos por todo el territorio nacional fueron todo un acontecimiento. Junto a él aparece otro personaje singular, Carlos Oroza, a quien también traté cuando se vino a Vigo. La obra de Noguerol es tan densa que cuesta resumirla, pero no se pueden olvidar efemérides como su intervención en obras colectivas. como el homenaje al beatle John Lennon (1981), editado por La Banda de Moebius, en colaboración con Luis Eduardo Aute, Carlos Tena o Eduardo Haro. Y qué decir de su obra como letrista de cantantes de relive como Miguel Ríos y su abundante aportación al rock nacional.

Pese a esa proyección nunca perdió su perspectiva ourensana, hoy marcada por sus colaboraciones en La Región, donde publicara de joven sus primeras crónicas deportivas. Su sección “Alguno inverso” se lee con avidez, porque destila con sencillez literaria la realidad cotidiana. En sus más recientes manifestaciones y entrevistas he reconocido a aquel Jaime Noguerol que traté hace medio siglo y aquella entrevista como si el tiempo no hubiera pasado. Sigue siendo un referente en el periodismo y la música con el bagaje y la densidad que dan los años. Decía no hace mucho que se siente feliz entre periodismo y músicos; pero sobre todo reconoce que la poesía vive dentro de sí.

Pero sigue teniendo el mismo sentido crítico de su juventud. Ahora, sus juicios, sin ser severos, si son consecuentes con respecto a los jóvenes de nuestro tiempo. En ese sentido confiesa que los de la época de la que él mismo sigue siendo un referente. “Éramos diferentes. Pero claro, estábamos empujados porque por primera vez llegaba la libertad a este país. Y esa ansia de libertad hizo que creciese todo mucho. ¿Tiempos mejores? Puedo decirte que éramos más felices en aquellos años. Había un montón de salas de rock. Recuerda la frase brutal del alcalde de Madrid, Tierno Galván, en un concierto de rock: “El que no esté colocado que se coloque”. Hay que joderse, eso no lo dice nadie. Mejores no, diferentes”.

Es el Jaime Noguerol de siempre.