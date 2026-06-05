CELEBRACIÓN GASTRONÓMICA
Cachena de Lucenza, viño e música, receita da nova festa de Cualedro
CELEBRACIÓN GASTRONÓMICA
O Toural da Feira de Cualedro engalanarase o vindeiro sábado 20 de xuño, a partir das 14,30 horas, para celebrar a primeira “Festa da Cachena”, unha celebración gastronómica na que o Concello leva traballando máis dun ano, e que busca exaltar o produto típico cualedrés, maridalo cos viños da comarca e brindando unha experiencia festiva tanto a veciños coma visitantes.
Como prato principal servirase carne de vaca cachena criada nos montes de Lucenza, froito da explotación ao aire libre que xestionan dende 2017 os comuneiros. Os cortes de res acompañaranse de empanada e postre, xunto cunha degustación de caldos da Denominación de Orixe Monterrei, celebrando o feito de que parte de Cualedro xa está amparado por este selo de calidade.
Tampouco faltará a música durante a xornada, da man da charanga “Fuego”, e o grupo tradicional “A Roda” actuará dende as 17,00 horas como colofón da festa. As entradas por 15 euros xa están á venda nos bares de Cualedro.
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Cachena de Lucenza, viño e música, receita da nova festa de Cualedro
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