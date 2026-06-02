Lucenza, en Cualedro, sigue apostando por las razas autóctonas

A raíz de un incendio que arrasó 3.000 hectáreas, incluido en el Larouco, la asociación de vecinos y la comunidad de montes de Lucenza (Cualedro) introdujo en 2017, 13 vacas de raza autóctona cachena para mantener los montes de As Chairas y A Veiga desbrozados y limpios de manera natural.

Con el paso del tiempo, el número de cabezas se ha multiplicado hasta las 125 actuales, contando becerros, y al ganado se le han sumado 10 ejemplares de caballos de raza gallega, cedidos inicialmente por la asociación Pura Raza Cabalo Galego.

El presidente de la comunidad de montes, Faustino Domínguez, señala que apostaron por las razas autóctonas por que “son as mellor habituadas ao noso medio”. Los animales pastan libremente en varias zonas de monte cercadas con pastor eléctrico. Además, cuentan con una explotación en la que pernoctan, y venden becerros a los vecinos y también a otros compradores de fuera de Lucenza.

Visita institucional

El director general de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitó este lunes su explotación de cachenas, y recordó las ayudas de la Consellería del Medio Rural para conservar las razas autóctonas. La última convocatoria, dotada con 390.000 euros, busca incrementar la rentabilidad y viabilidad de estas granjas, mejorando la calidad de vida de los ganaderos y modernizando el sector.