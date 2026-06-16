¿Sabe usted que en Cualedro practican el descenso de roca en rama?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, nuevos deportes en la Serra do Larouco

¿Sabe usted que en Cualedro practican el descenso de roca en rama?
¿Sabe usted que en Cualedro practican el descenso de roca en rama?

¿Sabe usted que tras consolidar la práctica del parapente en la Serra do Larouco, en Cualedro siguen difundiendo “deportes”? ¿Que los miembros de la Sociedad Galega de Historia Natural que visitaron recientemente Lucenza pudieron descubrir y practicar el “Penedo da Esbarradía”? ¿Que a falta de nieve y trineos, basta con subirse a una rama para descender esta gran roca? ¿Que a ver si llega a los próximos JJ.OO.?

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