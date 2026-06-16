¿Sabe usted que el responsable del empate con Cabo Verde es vecino de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el agridulce partido debut de España en el Mundial, con sabor a Chaves
¿Sabe usted que Vozinha, el MVP del España-Cabo Verde, vivía hasta hace unos escasos días a 15 minutos de la provincia? ¿Que el portero de 40 años que mantuvo su portería a cero contra La Roja disputó las dos últimas temporadas en el vecinos Chaves? ¿Que fue visto en varias ocasiones paseándose por Verín? ¿Que este caboverdiano saltó a la fama tras una de las mejores actuaciones en lo que va de Mundial?
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