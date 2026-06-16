¿Sabe usted que el responsable del empate con Cabo Verde es vecino de Ourense?

¿Sabe usted que Vozinha, el MVP del España-Cabo Verde, vivía hasta hace unos escasos días a 15 minutos de la provincia? ¿Que el portero de 40 años que mantuvo su portería a cero contra La Roja disputó las dos últimas temporadas en el vecinos Chaves? ¿Que fue visto en varias ocasiones paseándose por Verín? ¿Que este caboverdiano saltó a la fama tras una de las mejores actuaciones en lo que va de Mundial?