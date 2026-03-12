Las empresas madereras repararán la carretera hasta Baldriz, en Cualedro

Los vecinos de Baldriz, el núcleo de Cualedro cuya pista de acceso se ha vuelto intransitable a causa del trasiego continuo de camiones madereros, comienzan a ver la luz al final del túnel. Las empresas responsables del estado del vial se han comprometido a sufragar íntegramente su reparación, unos trabajos que comenzarán lo antes posible, en cuanto la climatología así lo permita.

Esta solución se adoptó en una reunión celebrada en el Concello este martes con representantes de todas las partes implicadas: el ente municipal, con el alcalde Luciano Rivero a la cabeza, así como técnicos municipales, un grupo de vecinos y representantes de las compañías que están acometiendo la tala y procesamiento de la madera quemada, como consecuencia de la ola de incendios forestales que arrasó la comarca el verano pasado.

Rivero reafirmó su compromiso de buscar una “solución para os veciños, que son a miña prioridade”, ya que el estado actual de la pista “non é admisible por parte das empresas, e no caso de que ocorra unha emerxencia ou un accidente o responsable sería o Concello”.

De entre las opciones planteadas, los vecinos mostraron su conformidad con que sean las propias empresas responsables quienes costearan la reparación de los baches y tramos en peor estado mediante la aplicación de aglomerado en frío. La Diputación pondrá además a disposición de las compañías una motoniveladora y una retroexcavadora.

Reparación integral

El regidor aseguró asimismo que esta solución para la pista de Baldriz es temporal y provisional, y que el Concello tiene previsto acometer una reparación “integral” de la misma una vez termine la extracción de la madera.