ANÁLISE DOS INCENDIOS
Expertos falarán en Cualedro sobre a problemática galega do lume
ANÁLISE DOS INCENDIOS
O lume en Galicia deixou de ser unha anomalía estival para converterse nun ciclo estrutural que esixe novas olladas sobre o territorio. Con ese fin, a aula arqueolóxica Antonio Rodríguez Colmenero de Cualedro acolle este domingo 14 unha xornada de reflexión, debate d diálogo sobre os incendios forestais, a ecoloxía do lume e o futuro do territorio.
O evento está impulsado polo Colectivo Costa Oeste co obxectivo de repensar colectivamente a nosa relación co monte. Contará con relatores coma Fran García (Territorio Raso), Iván Pérez (SaviaNova), o fotoxornalista Brais Lorenzo e Ramsés Pérez (Adega). Abordaranse cuestións esenciais como a paisaxe en mosaico e a ecoloxía forestal.
Xa pola tarde, haberá unha visitas de campo ao Bosque Celta, una iniciativa da comunidade de montes de Cualedro, e máis ás Chairas e á Veiga de Lucenza, onde a asociación veciñal exporá o seu modelo de xestión comunitaria sostible.
A cita conta co financiamento da sección de Cultura do Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Para acudir cómpre inscribirse no enderezo costaoeste@gmail.com.
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