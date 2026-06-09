Expertos falarán en Cualedro sobre a problemática galega do lume

ANÁLISE DOS INCENDIOS

"O ciclo do lume en Galicia" é o título dunha xornada sobre lumes forestais en Cualedro

Un vecino de Lucenza (Cualedro) intenta sofocar un incendio.
Un vecino de Lucenza (Cualedro) intenta sofocar un incendio. | A. RODRÍGUEZ

O lume en Galicia deixou de ser unha anomalía estival para converterse nun ciclo estrutural que esixe novas olladas sobre o territorio. Con ese fin, a aula arqueolóxica Antonio Rodríguez Colmenero de Cualedro acolle este domingo 14 unha xornada de reflexión, debate d diálogo sobre os incendios forestais, a ecoloxía do lume e o futuro do territorio.

O evento está impulsado polo Colectivo Costa Oeste co obxectivo de repensar colectivamente a nosa relación co monte. Contará con relatores coma Fran García (Territorio Raso), Iván Pérez (SaviaNova), o fotoxornalista Brais Lorenzo e Ramsés Pérez (Adega). Abordaranse cuestións esenciais como a paisaxe en mosaico e a ecoloxía forestal.

Xa pola tarde, haberá unha visitas de campo ao Bosque Celta, una iniciativa da comunidade de montes de Cualedro, e máis ás Chairas e á Veiga de Lucenza, onde a asociación veciñal exporá o seu modelo de xestión comunitaria sostible.

Inscricións obrigatorias

A cita conta co financiamento da sección de Cultura do Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Para acudir cómpre inscribirse no enderezo costaoeste@gmail.com.

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