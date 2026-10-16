Un incendio en la cocina de una vivienda de Mariñamansa moviliza a los bomberos

Un incendio en la cocina de una vivienda situada en la rúa Padre Sarmiento, en el barrio ourensano de Mariñamansa, obligó este viernes a intervenir a los bomberos de Ourense. El fuego se originó en el cuarto piso del inmueble y afectó a la vitrocerámica y al extractor de humos.

Los bomberos utilizaron un extintor para sofocar las llamas. Durante la intervención, alertaron a los servicios sanitarios ante la posibilidad de que los residentes se hubieran visto afectados por el humo.

Una ambulancia del 061 acudió al domicilio y examinó a las personas que se encontraban en la vivienda. Tras la valoración, los sanitarios descartaron la necesidad de trasladarlas al hospital.

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