SIN DAÑOS PERSONALES
Un incendio en la cocina de una vivienda de Mariñamansa moviliza a los bomberos
SIN DAÑOS PERSONALES
Un incendio en la cocina de una vivienda situada en la rúa Padre Sarmiento, en el barrio ourensano de Mariñamansa, obligó este viernes a intervenir a los bomberos de Ourense. El fuego se originó en el cuarto piso del inmueble y afectó a la vitrocerámica y al extractor de humos.
Los bomberos utilizaron un extintor para sofocar las llamas. Durante la intervención, alertaron a los servicios sanitarios ante la posibilidad de que los residentes se hubieran visto afectados por el humo.
Una ambulancia del 061 acudió al domicilio y examinó a las personas que se encontraban en la vivienda. Tras la valoración, los sanitarios descartaron la necesidad de trasladarlas al hospital.
La zona de Mariñamansa también registró una colisión entre dos turismos a la altura de la rotonda del hospital. El accidente fue leve y no se produjeron daños personales.
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