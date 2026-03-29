La vía de acceso a Baldriz, en Cualedro, vuelve a ser transitable

Un operario trabaja sobre la gravilla del nuevo firme, que ya disfrutan los vecinos de Baldriz.

Después de vivir varios meses de penurias, en los que temieron dejar de recibir entregas de paquetería y el reparto del pan, e incluso incluso dejaron de disfrutar del servicio de ayuda en el hogar, los vecinos de la parroquia de Baldriz ya pueden acceder con sus vehículos al núcleo de forma segura sin temer por daños materiales en los mismos.

Esta semana, aprovechando la mejoría del tiempo, las empresas que extraen la madera quemada en los montes tras los incendios han cumplido con su compromiso y han sufragado la reparación de los 3,5 kilómetros de vía dañada debido al incesante tránsito de los camiones, unido a la gran cantidad de agua que trajo el reciente frente de borrascas.

Los trabajos, en los que ha colaborado la Diputación, han cubierto los baches con varias capas de grava, gravilla y asfalto por encima. En estos días el nuevo firme quedará correctamente compactado, por lo que los vehículos pesados no pueden circular por la pista, al menos temporalmente.

Las máquinas compactadoras aseguran el nuevo firme de acceso a Baldriz (Cualedro). | Óscar Pinal

Los vecinos celebran el arreglo y esperan que este nuevo firme “dure”, a su vez que se muestran “sorprendidos” por poder volver circular por el acceso a “unha velocidade normal” después de varios meses.

Renovación futura

Pese a todo, el compromiso del regidor, Luciano Rivero, sigue siendo el de acometer una renovación integral de la pista cuando remate la extracción de la madera.