OBRAS MUY NECESARIAS
La vía de acceso a Baldriz, en Cualedro, vuelve a ser transitable
OBRAS MUY NECESARIAS
Después de vivir varios meses de penurias, en los que temieron dejar de recibir entregas de paquetería y el reparto del pan, e incluso incluso dejaron de disfrutar del servicio de ayuda en el hogar, los vecinos de la parroquia de Baldriz ya pueden acceder con sus vehículos al núcleo de forma segura sin temer por daños materiales en los mismos.
Esta semana, aprovechando la mejoría del tiempo, las empresas que extraen la madera quemada en los montes tras los incendios han cumplido con su compromiso y han sufragado la reparación de los 3,5 kilómetros de vía dañada debido al incesante tránsito de los camiones, unido a la gran cantidad de agua que trajo el reciente frente de borrascas.
Los trabajos, en los que ha colaborado la Diputación, han cubierto los baches con varias capas de grava, gravilla y asfalto por encima. En estos días el nuevo firme quedará correctamente compactado, por lo que los vehículos pesados no pueden circular por la pista, al menos temporalmente.
Los vecinos celebran el arreglo y esperan que este nuevo firme “dure”, a su vez que se muestran “sorprendidos” por poder volver circular por el acceso a “unha velocidade normal” después de varios meses.
Pese a todo, el compromiso del regidor, Luciano Rivero, sigue siendo el de acometer una renovación integral de la pista cuando remate la extracción de la madera.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
OBRAS MUY NECESARIAS
La vía de acceso a Baldriz, en Cualedro, vuelve a ser transitable
RAZONES DE CAUSA MAYOR
Polémica en Cualedro por el concierto de una orquesta suspendido por los incendios de 2025
EN RIESGO DE QUEDAR AISLADOS
“Impotencia” vecinal ante una pista de acceso intransitable a Baldriz, en Cualedro
Lo último
PRIMERA COLECCIÓN
Entre Galliano e Inditex: el lujo como lenguaje contemporáneo
BIEITO LEDO
Pelegríns homenaxearán o carballo de Padroso
TRAZADO HORIZONTAL
De guerras, panfletos y postureos
LA PUNTILLA
A devolver