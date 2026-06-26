Ocho heridos, entre ellos los alcaldes de Tui, Salvaterra de Miño y O Rosal, en un accidente múltiple en la AP-9 en Santiago

Ocho personas han resultado heridas en un accidente de tráfico múltiple registrado este viernes en la AP-9, a su paso por Santiago de Compostela. En el siniestro se vieron implicados un camión, una furgoneta y un turismo. Entre los afectados se encuentran el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro (PSOE); la alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel (PP); y la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández (BNG).

El accidente múltiple se registró en torno a las 14:30 horas, en el kilómetro 72 de la autopista, cuando la furgoneta en el que viajaban los regidores, junto a otros miembros de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño, colisionó con los otros dos vehículos implicados, según informó el 112 Galicia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, Bomberos de Santiago, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil, además del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) ante la posible necesidad de atención psicológica.

Los ocho heridos fueron trasladados al Hospital Rosaleda para su valoración, aunque la mayoría ya ha recibido el alta, según las primeras informaciones.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente, que está siendo investigado.