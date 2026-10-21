El 150 aniversario de "O Tío Marcos d'A Portela" protagoniza un cupón en toda España

Cinco millones y medio de cupones de la ONCE difundirán por toda España el 150 aniversario del nacimiento de "O Tío Marcos d'A Portela", la publicación pionera que marcó el inicio del periodismo en lengua gallega. La iniciativa conmemorativa, que verá la luz en el sorteo del próximo domingo 1 de noviembre, coincide además con la fecha natal de su fundador e impulsor, el escritor y periodista ourensano Valentín Lamas Carvajal.

La presentación institucional del boleto conmemorativo tuvo lugar este miércoles en Ourense, reuniendo a representantes del ámbito asociativo, cultural y académico. El acto contó con la participación de Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia; Dolores Vilavedra, presidenta do Consello da Cultura Galega; David Cejudo Mayor, director comarcal de la organización; la tataranieta del autor, Ana Malingre; el académico de la RAG Afonso Vázquez-Monxardín, y el portavoz de la Asociación de Medios en Galego (AMEGA), Iván Iglesias.

Durante el encuentro, los intervinientes subrayaron el simbolismo de la efeméride y la trascendencia de la figura de Lamas Carvajal como referente de superación y creación intelectual. Desde la entidad destacaron cómo la pérdida de visión no impidió al autor consolidarse como una de las plumas más prolíficas de su época, erigiéndose en un ejemplo de cómo las personas con discapacidad visual pueden encabezar proyectos informativos de máxima calidad. Por su parte, Vilavedra reivindicó su labor precursora en la prensa en gallego y su empeño por vertebrar una regeneración cultural con un hondo arraigo popular.

El cupón de la ONCE dedicado a "O Tío Marcos d'a Portela" | ONCE

Nacida en la capital ourensana en 1876, la cabecera comenzó con una periodicidad quincenal antes de convertirse rápidamente en semanario. Su propuesta editorial combinaba literatura, análisis de actualidad y tribunas de opinión, logrando una insólita repercusión para la época que le permitió alcanzar tiradas de hasta 4.000 ejemplares.

La publicación articuló una línea editorial de marcado compromiso social, caracterizada por la defensa de las clases agrarias, el uso y normalización del gallego y la reivindicación de los intereses de Galicia. Su modelo de difusión, basado en la venta directa en ferias y en una sólida red de suscripciones, logró conectar tanto con el medio rural gallego como con los colectivos de emigrantes en América, manteniéndose activa de forma ininterrumpida hasta 1888, fecha en la que se editó su último número en Lugo.

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Considerado una de las figuras vertebradoras del Rexurdimento, Lamas Carvajal completó una amplia trayectoria periodística en la que también asumió la dirección de rotativos como 'El Heraldo Gallego' y 'El Eco de Orense', una labor que compaginó con una célebre producción literaria popularizada a través de obras cumbre como el 'Catecismo da Doutrina Campesiña' (O Catecismo do Labrego).