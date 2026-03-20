Alfredo Conde, reconocido con el XI Premio José Luis Alvite por la Asociación de Periodistas de Galicia

La Asociación de Periodistas de Galicia (APG) decidió por unanimidad conceder el Premio José Luis Alvite de columnismo de opinión 2026, que alcanza este año su undécima edición, al novelista, poeta y articulista ourensano Alfredo Conde Cid, (Allariz, Ourense, el 5 enero 1945).

El jurado, formado por la Junta Directiva de la APG, valoró “su dilatada trayectoria en el mundo literario y periodístico -tanto en castellano, como en gallego-, a lo largo de casi seis décadas, lo que le ha valido el reconocimiento general en Galicia, España e internacional, con premios y distinciones tan relevantes como el Nadal, el Nacional de Literatura, el Nacional de la Crítica o el Ginzane-Cavour a la mejor novela extranjera editada en Italia en 1990”.

“Sus colaboraciones en prensa escrita, publicadas en la mayoría de las cabeceras gallegas”, sigue el jurado, “se hicieron acreedoras de los premios Julio Camba, Fernández Latorre, Cunqueiro y Puro Cora, además de recibir entre otras distinciones la Medalla Castelao en 2016, y de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Melbourne (Australia), caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, e hijo predilecto de la provincia de Ourense”. A Alfredo Conde se le puede leer de forma habitual en La Región.

También profesor de Historia, marino mercante, activista cultural y político

La Junta Directiva de la APG le considera “un excelente narrador en sus obras literarias y en sus artículos periodísticos, que retratan con precisión gentes, hechos y tiempos, en los que asimismo va dejando trazos y huellas de sí mismo y de sus vivencias”. También subrayan que, “además de escritor y creador vocacional, fue profesor de Historia, marino mercante, activista cultural y social, diputado en el Parlamento de Galicia, conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia o miembro del Consejo de Administración de la CRTVG”.

Alfredo Conde recibirá el XI Premio José Luis Alvite en un acto abierto al público que tendrá lugar en el próximo mes de mayo, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.