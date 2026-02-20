NORTON, MORTENSEN Y BARDEM
Lo que une a Bad Bunny, Bardem y Residente: una película western sobre Puerto Rico
Cuando se trata de arte y fuerza, los artistas Bad Bunny y Residente siempre han sido un sinónimo de ello. Más allá de polémicas y controversias, su poder de transformación e impacto trasciende y ahora salta a la gran pantalla. Los artistas puertorriqueños se unen para contar la historia de su país y lo hacen a fuerza de puro talento. Una iniciativa fílmica que nació de Residente y que toma el nombre de "Porto Rico".
René "Residente" Pérez Joglar asegura que llevaba “una vida soñando con este momento” y que la escritura de la historia comenzó “hace muchos años, entre giras, encuentros, desencuentros" y triunfos.
Uno de los mayores aciertos es contar con Bad Bunny para el papel protagónico; el cantante urbano puertorriqueño viene de una racha de éxito sin igual, multipremiado en los Grammy, artista invitado al medio tiempo de la Super Bowl; el conejo malo en estos momentos alcanza niveles de fama poco antes registrados.
Residente asegura estar frente al “proyecto más ambicioso” de toda su carrera, ya que “todos los elementos artísticos se unen en un mismo espacio”. El exmiembro del grupo Calle 13 también contará para su película con figuras como Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton, además de tener a Alejandro G. Iñárritu como mentor.
En cuanto al papel protagónico que ostentará Benito, esta es su primera gran experiencia en el cine; antes tuvo participaciones en los filmes Bullet Train y Bala perdida, pero fueron apariciones breves. Con respecto a la elección de Pesidente, por Benito, este asegura que no está “buscando a un actor”, está buscando a “alguien que duela Puerto Rico tanto como a mí y que se enorgullezca tanto como yo cuando cantan nuestro himno verdadero”.
El argumento de la historia se sitúa en 1898, al término de la Guerra Hispano-Estadounidense, luego de que España perdiera sus últimos territorios de ultramar en el Caribe y Asia, entre ellos Puerto Rico. El objetivo de Residente es contar la historia de su país y sus orígenes con la veracidad y honestidad que se merece.


