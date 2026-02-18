Bruce Springsteen anuncia una gira en EEUU por la democracia: "La caballería está llegando"

El legendario músico Bruce Springsteen ha anunciado una nueva gira por Estados Unidos para este 2026 junto a la E Street Band,. La gira llevará por nombre "Land of Hope and Dreams American Tour" y la organiza desde un claro posicionamiento contra Donald Trump y sus políticas. La gira recorrerá alrededor de 20 ciudades en esta primavera

Entre las ciudades que se cuentan están Minneapolis, ciudad muy golpeada por ICE durante los últimos meses, Filadelfia, Nueva York, Boston, Washington D.C., entre otras. El primer concierto tendrá lugar el 31 de marzo en el Target Center de Minneapolis y culminará el 27 de mayo en Nationals Park en Washington D.C., con un concierto final al aire libre.

El anuncio en redes sociales venía acompañado de este mensaje: “Hermanos y hermanas, fans, amigos y gente de costa a costa. Estamos viviendo tiempos oscuros y peligrosos, pero que no os desesperéis, la caballería está llegando”, dijo el también compositor en referencia a su gira.

Springsteen, que ya se ha posicionado en varias ocasiones y acaba de lanzar un tema frente a lo que califica "Estado del terror", presenta esta gira como una celebración de los valores estadounidenses: “democracia, libertad, Constitución y el sueño americano”. Para el compositor este es un momento clave, ya que lo que representa a Estados Unidos está bajo asedio por "el rey".

Bruce es autor del famoso disco Born in the U.S.A., un álbum que vendió más de quince millones de copias solo en los Estados Unidos. El también productor es uno de los mayores críticos de la actual administración Trump. Su rol como icono del Partido Demócrata y del movimiento obrero dentro de Estados Unidos le ha labrado una fama y un prestigio artístico irrebatible.