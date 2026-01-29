Lady Gaga se pronuncia contra el ICE y Bruce Springsteen canta contra Trump y su "Estado del terror" en su nuevo tema, "Streets of Minneapolis"

Springsteen, el mítico cantante de Nueva Jersey alza su voz en señal de protesta contra lo que define como el "Estado del terror" que Trump y su "ejército privado" están imponiendo en la ciudad estadounidense.

"Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la lanzo hoy en respuesta al terror estatal que se está viviendo en la ciudad de Minneapolis", escribió el cantante el pasado 28 de enero en un comunicado recogido por Variety. "Está dedicada al pueblo de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good. Manteneos libres. Bruce Springsteen", añadió el consagrado artista musical.

La letra de la canción -parcialmente acústica- describe cómo "una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo bajo las botas de un ocupante", a lo que Springsteen añade "el ejército privado del rey Trump del Departamento de Seguridad Nacional". El instante en que el cantante de temas como The River, Born in U.S.A. o Dancing in the Dark homenajea a los ciudadanos de Minneapolis llega cuando canta: "Había huellas de sangre / Donde debería haber habido misericordia / Y dos muertos abandonados en calles cubiertas de nieve / Alex Pretti y Renee Good".

El tema concluye con una declaración solidaria en la que el cantante incluye referencias directas a los recientes hechos ocurridos en Minneapolis: "Aquí, en nuestro hogar, mataron y vagaron en el invierno del '26. Defenderemos esta tierra y al extranjero entre nosotros. Recordaremos los nombres de los que murieron en las calles de Minneapolis".

El título de la canción alude a otro de los más emblemáticos temas de Springsteen, Streets of Philadelphia, con la que puso el foco en el SIDA y se convirtió en tema principal de Philadelphia, filme que, dirigido por Jonathan Demme en 1993, protagonizaron Denzel Washington y Tom Hanks.

Por otra parte, cabe recordar que el cantante hizo una aparición sorpresa en el pasado festival benéfico Light of Day Winterfest (que recauda fondos para la investigación del Parkinson y otras enfermedades relacionadas), en Red Bank, Nueva Jersey, donde aprovechó para, además de tocar sus temas, denunciar las acciones del ICE, comparando sus tácticas con las de la Gestapo y también dedicarle una canción a Good.

La mujer, de 37 años, se encontraba en su todoterreno en protesta por las acciones del ICE, cuando un agente le disparó a través de la ventanilla del coche. En cuanto a Pretti, enfermero y al igual que Good de 37 años, fue abatido por disparos de agentes federales durante un operativo en Minneapolis.

Lady Gaga condena al ICE y pide "piedad" a Trump en un emotivo discurso durante su concierto en Tokio

Lady Gaga ha condenado públicamente la violencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Durante su concierto celebrado en Tokio, la artista pronunció un emotivo discurso en el que pidió al Gobierno de Donald Trump que "tenga piedad" y que "cambie inmediatamente el rumbo de actuación".

"Quiero tomarme un segundo para hablar de algo extremadamente importante para mí. Algo importante para la gente de todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos en este momento", comenzó Gaga que aseguró que al "volver a casa" le "duele el corazón al pensar en las personas, los niños, las familias, en todo Estados Unidos, que están siendo atacados sin piedad por el ICE".

"Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos. También pienso en Minnesota y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer", afirmó emocionada la artista que denunció que "cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Espero que todos nos apoyen esta noche".

La artista dedicó su siguiente canción en el concierto, el tema Come to Mama pertenenciente a su cuarto álbum de estudio, Joanne, a "todos los que están sufriendo, a todos los que se sienten solos e indefensos, a cualquiera que haya perdido a un ser querido y esté pasando un momento difícil". "Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar su vida por el bienestar y el respeto", señaló.

Gaga terminó su discurso lanzando un mensaje al Gobierno estadounidense: "Espero que nuestros líderes nos escuchen cuando les pedimos que cambien inmediatamente el rumbo de sus actos y tengan piedad de todos en nuestro país".

El discurso de Lady Gala contra la agresiva política migratoria de Trump se alinea con el de otras estrellas de la música como Billy Elish, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Zach Bryan o Bruce Springsteen

Posturas que contrastan frontalmente con el apoyo incondicional mostrado en las últimas horas por la rapera Nicki Minaj que se ha autoproclamado "fan número 1" de Donald Trump. el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más. Y nos motivará a todos a apoyarlo aún más", señaló.