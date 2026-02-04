Trump retira 700 agentes antiinmigración de Minnesota

Tom Homan, el denominado zar de las fronteras enviado por Trump a Minnesota en medio de la crisis derivada de la muerte de dos estadounidenses a manos de los agentes de control de inmigración, ha decidido una reducción inmediata de 700 de estos efectivos del Estado.

Lo ha anunciado el propio Homan en una comparecencia ante los medios, en la que ha explicado que la "colaboración sin precedentes" entre las autoridades locales y estatales permitirá la retirada de este personal "con efecto inmediato".

Al hilo de ello, ha puesto en valor la cooperación entre departamentos, en la medida que permite que se requieran menos efectivos para afrontar la "amenaza para la seguridad pública" que supone, a su juicio, la inmigración ilegal.

De hecho, Homan ha insistido en reiteradas ocasiones en el cumplimiento de la ley de inmigración, si bien ha apostado por rebajar la tensión generada por la actuación de los agentes de este cuerpo, que derivó en protestas en las principales ciudades del país.

De todos modos, la Casa Blanca ya anunció que habría una investigación para aclarar lo sucedido en la última de las muertes, la de Alex Pretti, un joven enfermero que, si bien portaba una pistola —legal—, ya había sido desarmado por los agentes cuando recibió los fatales disparos.