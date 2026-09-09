Se buscan actores y actrices para rodar a las órdenes de Víctor Erice en la Ribeira Sacra

TALLER LA PLANTACIÓN

El proyecto La Plantación busca actores y actrices voluntarios de cualquier edad para participar en el rodaje del taller de Víctor Erice en la Ribeira Sacra.

Víctor Erice
Víctor Erice

El proyecto cultural "La Plantación. Encuentros y Conocimiento" ha abierto una convocatoria para seleccionar personas voluntarias de cualquier edad que quieran participar como actores o actrices en los cortometrajes del taller de verano 'Filmando con Víctor Erice', una experiencia audiovisual colectiva bajo la dirección de uno de los cineastas más laureados del cine español.

Se buscan actores y actrices para rodar a las órdenes de Víctor Erice
Se buscan actores y actrices para rodar a las órdenes de Víctor Erice

Los rodajes de este taller cinematográfico tendrán lugar en la Casa Grande de Rosende, en el concello de Sober (Lugo), en alguno de los días comprendidos entre el 22 y el 27 de septiembre de 2026.

Se buscan actores y actrices para rodar a las órdenes de Víctor Erice
Se buscan actores y actrices para rodar a las órdenes de Víctor Erice

Para formalizar la solicitud de participación, las personas interesadas deben enviar su nombre, fotografía, correo electrónico y disponibilidad a la dirección de email info@laplantacion.info.

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