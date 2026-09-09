Se buscan actores y actrices para rodar a las órdenes de Víctor Erice en la Ribeira Sacra
TALLER LA PLANTACIÓN
El proyecto La Plantación busca actores y actrices voluntarios de cualquier edad para participar en el rodaje del taller de Víctor Erice en la Ribeira Sacra.
El proyecto cultural "La Plantación. Encuentros y Conocimiento" ha abierto una convocatoria para seleccionar personas voluntarias de cualquier edad que quieran participar como actores o actrices en los cortometrajes del taller de verano 'Filmando con Víctor Erice', una experiencia audiovisual colectiva bajo la dirección de uno de los cineastas más laureados del cine español.
Los rodajes de este taller cinematográfico tendrán lugar en la Casa Grande de Rosende, en el concello de Sober (Lugo), en alguno de los días comprendidos entre el 22 y el 27 de septiembre de 2026.
Para formalizar la solicitud de participación, las personas interesadas deben enviar su nombre, fotografía, correo electrónico y disponibilidad a la dirección de email info@laplantacion.info.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACUERDO CON WARNER BROS
Harry Potter hace magia por sus 25 años y llega a las plataformas de streaming en gallego
LEER ES UN PLACER
Retrato del criminal víctima
MIS LUGARES
El cine de verano crea ágora
Lo último