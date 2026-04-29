La cantante y escritora Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 por su "impetuosa creatividad"

La cantante Patti Smith durante un concierto en el festival Les Nits de Barcelona

La artista estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, según ha anunciado el jurado reunido en el Hotel de La Reconquista de Oviedo.

La candidatura fue propuesta por la escritora Inés Martín Rodrigo y el jurado, presidido por María Pagés, ha destacado una trayectoria artística que trasciende la música y abarca la poesía, la literatura, la fotografía y la performance.

Un icono del punk y la cultura contemporánea

Considerada la “madrina del punk”, Patti Smith irrumpió en la escena musical con el sencillo Hey Joe / Piss Factory (1974) y alcanzó reconocimiento internacional con el álbum Horses (1975), una obra clave del punk rock.

A lo largo de su carrera ha publicado discos destacados como Easter (1978), que incluye la célebre canción Because the Night, Wave (1979) o Dream of Life (1988), consolidándose como una de las figuras más influyentes del rock.

Literatura, arte y compromiso

Además de su faceta musical, Smith ha desarrollado una prolífica obra literaria, con títulos como Just Kids, galardonado con el National Book Award, así como M Train o Year of the Monkey.

Su trabajo artístico se extiende también a la fotografía y las instalaciones, con proyectos recientes como Correspondences, centrado en la crisis climática. A ello se suma su compromiso social y político, presente en buena parte de su trayectoria.

Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Polar de la Música y ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock.

Actualmente, Patti Smith continúa activa con conciertos y recitales dentro de una gira internacional por el 50 aniversario de Horses.