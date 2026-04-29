LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada: El muro del Cardenal Cisneros, aquí no hay quien pague
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La laberíntica red de tuberías del subsuelo ourensano solo puede compararse con el laberinto político, administrativo y judicial. Han pasado ya tres años del reventón de una tubería junto al Colegio Cardenal Cisneros, causa de la riada que derrumbó el muro del centro escolar y dañó el edificio adyacente. Vamos a intentar resumir este desaguisado:
Tres años después todavía hay tres frentes judiciales abiertos:
Como suele decirse, tres años después… uno por el otro y la casa sin barrer. Si esto sucede con la rotura de una tubería, imagine lo que puede ocurrir con la reforma de la avenida de Portugal. De momento los vecinos de esta travesía de O Couto estudian formalizar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Concello por los daños causados durante el transcurso de las obras y su prolongación en el tiempo.
La pregunta que le formulo es la siguiente: ¿cómo es posible que se haya generado todo este embrollo por la rotura de una tubería?
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