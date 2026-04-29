En Portada: El muro del Cardenal Cisneros, aquí no hay quien pague

La laberíntica red de tuberías del subsuelo ourensano solo puede compararse con el laberinto político, administrativo y judicial. Han pasado ya tres años del reventón de una tubería junto al Colegio Cardenal Cisneros, causa de la riada que derrumbó el muro del centro escolar y dañó el edificio adyacente. Vamos a intentar resumir este desaguisado:

Una empresa, Nedgia, es la encargada de realizar una la acometida del gas de la zona. Para ello, subcontrata el trabajo a la firma especializada Teyca. Esta, a su vez, subcontrata la apertura de la zanja a Emi.

Emi niega que rompiese la tubería el 1 de marzo de 2023 con una mini restrexcavadora y asegura que el verdadero culpable es el estado deficiente de la red, por lo que apunta al Concello y Viaqua.

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Tres años después todavía hay tres frentes judiciales abiertos:

El juicio que se celebró este martes a raíz de una demanda presentada por la comunidad de propietarios del edificio adyacente debido a los desperfectos en elementos comunes. El Concello reclama 180.000 euros a Nedgia, la gasista encargada de la obra, porque el pueblo ourensano con sus impuestos tuvo que reponer de urgencia el muro del colegio. Teyca, la segunda empresa subcontradada, ha recurrido a la Audiencia la sentencia que le obliga a pagar 18.000 euros al Colegio por los daños sufridos a raíz de la caída del muro.

Como suele decirse, tres años después… uno por el otro y la casa sin barrer. Si esto sucede con la rotura de una tubería, imagine lo que puede ocurrir con la reforma de la avenida de Portugal. De momento los vecinos de esta travesía de O Couto estudian formalizar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Concello por los daños causados durante el transcurso de las obras y su prolongación en el tiempo.

La pregunta que le formulo es la siguiente: ¿cómo es posible que se haya generado todo este embrollo por la rotura de una tubería?