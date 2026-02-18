Bruce Springsteen arranca en Minnesota su nueva gira por EEUU: "rock y rebeldía"
conciertos
Land of Hope and Dreams es el título de su tour con la E Street Band, que finalizará el 27 de mayo en Washington
Land of Hope and Dreams es el título de la nueva gira por Estados Unidos que Bruce Springsteen ha anunciado junto a la E Street Band. El cantante de Nueva Jersey ha prometido un tour cargado de rock y rebeldía frente a los "tiempos oscuros" que atraviesa su país y, como muestra, arrancará el próximo 31 de marzo en Minneapolis, epicentro de las políticas antiinmigración de Trump.
"Estamos viviendo tiempos oscuros, inquietantes y peligrosos, pero no desesperéis: la caballería está al llegar", ha anunciado Springsteen a través de sus redes sociales, en las que ha salido en defensa de todo aquello que el "aspirante a rey y su gobierno corrupto" están atacando: Estados Unidos, el sueño americano, la libertad estadounidense, la Constitución y hasta la propia democracia.
Precisamente en este contexto ha dado la "bienvenida" a todos, independientemente de su ideología, y ha animado a "disfrutar de una primavera estadounidense de rock y rebeldía".
El tour de Springsteen, cuyas entradas saldrán a la venta a partir del próximo viernes, comenzará el 31 de marzo en Minneapolis y finalizará el 27 de mayo en Washington tras casi una veintena de conciertos en más de una docena de estados.
El veterano cantante ya lanzó a finales del pasado enero el tema Streets of Minneapolis, una canción para rendir tributo a las dos personas que perdieron la vida a manos de los agentes antiinmigración en Minnesota y para censurar el "estado de terror" que el presidente Trump y su "ejército privado" tratan de imponer.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último