Bruce Springsteen arranca en Minnesota su nueva gira por EEUU: "rock y rebeldía"

Land of Hope and Dreams es el título de la nueva gira por Estados Unidos que Bruce Springsteen ha anunciado junto a la E Street Band. El cantante de Nueva Jersey ha prometido un tour cargado de rock y rebeldía frente a los "tiempos oscuros" que atraviesa su país y, como muestra, arrancará el próximo 31 de marzo en Minneapolis, epicentro de las políticas antiinmigración de Trump.

"Estamos viviendo tiempos oscuros, inquietantes y peligrosos, pero no desesperéis: la caballería está al llegar", ha anunciado Springsteen a través de sus redes sociales, en las que ha salido en defensa de todo aquello que el "aspirante a rey y su gobierno corrupto" están atacando: Estados Unidos, el sueño americano, la libertad estadounidense, la Constitución y hasta la propia democracia.

Precisamente en este contexto ha dado la "bienvenida" a todos, independientemente de su ideología, y ha animado a "disfrutar de una primavera estadounidense de rock y rebeldía".

El tour de Springsteen, cuyas entradas saldrán a la venta a partir del próximo viernes, comenzará el 31 de marzo en Minneapolis y finalizará el 27 de mayo en Washington tras casi una veintena de conciertos en más de una docena de estados.

El veterano cantante ya lanzó a finales del pasado enero el tema Streets of Minneapolis, una canción para rendir tributo a las dos personas que perdieron la vida a manos de los agentes antiinmigración en Minnesota y para censurar el "estado de terror" que el presidente Trump y su "ejército privado" tratan de imponer.