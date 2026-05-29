Charly Domínguez en el homenaje a Los Suaves: “Quien ama la música, ama la vida”

Yosi Domínguez, líder y compositor de Los Suaves, agradece el premio en la gala de los XIII Premios Martín Códax.

La noche del homenaje a Los Suaves en los Premios Martín Códax da Música no fue simplemente un reconocimiento institucional: fue la confirmación pública de que la banda ourensana ha trascendido generaciones, estilos y épocas para convertirse en un símbolo permanente de la música gallega y del rock en español. El Pazo da Cultura de Pontevedra, lleno hasta la última butaca, vivió un momento de comunión colectiva cuando se anunció el Premio Honorífico para el grupo.

En la pantalla se proyectó el vídeo de agradecimiento enviado por la banda. En él, Charly Domínguez pronunciaba una frase que sintetizó el espíritu del homenaje: “Quien ama la música, ama la vida”. El mensaje reforzó el carácter emocional del reconocimiento, que conectó directamente con el público y con la trayectoria del grupo.

Todos los grupos y artistas premiados posan en la XIII gala de los Premios Martín Códax da Música. | Pixelin P.

La organización había difundido también otro vídeo en el que Yosi Domínguez recordaba los inicios del grupo, evocando anécdotas de sus primeros años y repasando momentos que forman parte de la historia del rock estatal, como la ocasión en que compartieron escenario con los Ramones. Un repaso que subrayó la dimensión histórica de la banda.

El reconocimiento llega en un momento en el que la figura de Los Suaves vuelve a ocupar espacio en la actualidad cultural gallega. El reciente documental sobre Hermes Alogo Mebuy, guitarrista de la primera etapa de la banda, ha recuperado una parte esencial de su historia. También la presencia de Yosi en el estadio de O Couto, animando a la UD Ourense en el play off de ascenso, reforzó el vínculo entre la banda y su ciudad.

La organización subrayó que la banda ourensana no solo marcó una época, sino que contribuyó a construir una identidad musical propia para Galicia, proyectándola más allá de sus fronteras. Ese legado se mantiene vivo en el reconocimiento recibido en la gala.

Los Suaves recibieron el Premio Honorífico en una edición en la que también fueron reconocidas otras formaciones del panorama gallego, como Stoned at Pompeii, Galician Army, Antía Muiño o Hugo Guezeta, pero el cierre de la gala con su homenaje otorgó a la noche un carácter especialmente emotivo y simbólico.