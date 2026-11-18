Si creéis que ya lo habéis leído todo sobre sobre la Segunda Guerra Mundial y el auge avasallador del nazismo en los años 30 y 40, es hora de darle una oportunidad a la novela “El director” (Random House, 2025), del narrador alemán Daniel Kehlmann. Me atrevo a aseguraros que no se trata de otro tocho sobre campos de concentración, judíos y deportaciones masivas (por más que el tema merezca todo el respeto del mundo). Es un tipo de supervivencia mucho más sutil y compleja en cuyo centro gravitatorio encontramos solamente una palabra oscura y poderosamente controversial: complicidad.

Imaginad al director G. W. Pabst, que habiendo marchado al Hollywood de los dorados años 30 para escapar del fanatismo hitleriano, se da de bruces contra el recelo y la sospecha que despierta en ese ámbito cualquier cineasta con acento alemán. Greta Garbo, a quién ayudó a catapultar a la fama, le ha dado la espalda. Los productores apenas reparan en él, y con suerte, confunden su obra con la de Fritz Lang. Pabst siente que emigrar a Estados Unidos ha sido el más completo de los fracasos, y que la supuesta tierra de las oportunidades es, en verdad, una ratonera donde, por más talento que se tenga, el triunfo no está asegurado, y todo depende de retorcidos mecanismos cortesanos. Como en todas partes, pero allí con una crudeza peculiar.

Es entonces cuando salta la chispa que ha de provocar la gran hoguera: su madre, anciana y enferma le pide que regrese a la provincia de Ostmark, en la Austria recién anexada al Tercer Reich. Es así como, irracionalmente, tiene que volver al mismo infierno del que escapó creyendo que en América las cosas irían mejor.

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Todo lo demencial que en su momento le llevó a abandonar la Alemania de Hitler, ahora ha alcanzado unas cotas obscenas de inverosimilitud. Pabst acepta y he aquí que viene la gran curva: el infame y sagaz Joseph Gobels lo ha llamado a su oficina para ratificarle que el régimen de la esvástica está dispuesto a concederle todo lo que los americanos le negaron con un rictus de asco. Es un apretón de manos con el diablo.

Es así como comienza a filmarse en Praga en 1944, “El caso Molander”, una película que el propio declive de Alemania en la guerra obliga a interrumpir su rodaje. Pero no se trata solo del mal trance de Pabst, sino del curioso desdoblamiento al que deben someterse su esposa Trude, y su hijo Jakob, fingiendo una adoración pusilánime hacia el decrépito Adolf Hitler.

En “El director”, Daniel Kehlmann nos deja a solas con la pregunta de hasta qué punto llegaríamos a pactar con una aberración, y a quiénes somos capaces de arrastrar con nosotros cuesta abajo. Se trata de una novela cuidadosamente calibrada donde el sentimentalismo ha sido proscrito de forma tajante. En sus páginas llenas de sabiduría literaria, ese “algo” que le sucede a los otros, también mañana podría llamar a nuestra puerta.