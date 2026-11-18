Mucho me temo que el “cara a cara” televisado (primero y último en esta campaña loca) esta noche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acabará en un intento -metafórico, claro; bueno, esperemos- de partirse la cara un candidato al otro. Y sigo temiéndome que los dos políticos más importantes de España, en cuyos hombros descansa buena parte de nuestro futuro, van a dar un ejemplo de más de lo mismo: garrotazo y tentetieso frente al rival, que en este caso yo diría que es casi enemigo.

Esto que digo no es una mera especulación (aunque en la política española la especulación ocupa un buen espacio), sino un análisis de lo que uno y otro van diciendo en sus respectivos mítines. Lo que hemos escuchado a Sánchez en los últimos y lo que oímos ayer a la “número dos” del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en un desayuno multitudinario en el que hasta llamó “cleptócrata” al presidente, no augura precisamente un debate sosegado entre los “jefes”.

No es una campaña electoral, ciertamente, la mejor época para la concordia, los acuerdos y los pactos que tanto necesita este país nuestro; pero lo cierto es que Sánchez y Feijóo han protagonizado, fuera de periodo electoral, un eterno “duelo al sol” durante toda una legislatura, esta que ha acabado y que ha sido para olvidar.

Hay mucho reproche que hacer al uno y al otro; más, desde luego, al que ha gobernado que a quien ha aspirado y aspira a hacerlo. Los grandes temas que la nación tiene pendientes siguen irresolutos y a veces parecen incluso irresolubles. Por eso mismo, porque hay grandes cuestiones pendientes, confío en que en el debate no aparezcan ni una sola vez el suegro de Sánchez o el amigo del barco de Feijóo; me parece que uno y otro, Sánchez y Feijóo, intuyen el cansancio del país ante estos rifirrafes propios de una de esas sesiones de control parlamentario al Gobierno, los miércoles de pasión (para quienes tenemos que sufrirlos) en el Congreso de los Diputados.

El propio esquema de este tipo de debates, con la supervisión de una Junta Electoral Central de funcionamiento a veces cuestionable, me parece el menos conveniente para una reflexión de encuentro de las “dos Españas” encarnadas en cada uno de los contendientes -perdón, debatientes-. Aquí y ahora, todo promociona más el muro que el camino para andar juntos.

Creo no ser el único a quien le gustaría un debate sosegado, constructivo, pensando en el futuro y, sobre todo, pensando en el ejemplo que hemos de dar a nuestros hijos y nietos, a esa “generación zeta” que anda como perdida gracias, en buena parte, a nosotros o, más bien, a ellos, nuestros representantes. Creo que el primero que tienda la mano se llevará un buen montón de votos, aunque -vuelvo con mis temores- me parece que en los “estados mayores” lo que piensan es que el “dales caña” es lo que resulta más rentable.

Así que no me extrañaría que Sánchez le sacase a Feijóo ese famoso (y presunto) audio de Koldo denunciando cómo un abogado del PP intentó comprarle a través de un periódico para desacreditar al presidente. Ni me extrañaría que Feijóo contraataque -lógico, por otra parte- con algunas de las muchísimas cuestiones embarazosas que agobian al habitante de la Moncloa: desde Cerdán, Leire Díez (ya convertida en lamentable y oportunista escritora) y las joyas de Zapatero hasta, si la cosa se pone fea, el proceso a la propia mujer del presidente.

Todo, menos hablar de la alta política que está cambiando, sin que nos demos cuenta (ni ellos tampoco), nuestro país, Europa y un mundo al que cada día somos, los españoles, más ajenos; ahí está el desinterés oficial suscitado por la “cumbre” Trump-Xi-Putin, ese nuevo pacto de Yalta que, para nuestros representantes, parece irrelevante en comparación con que se batan en duelo ante la tele nuestros campeones de la política doméstica. Ya verá usted cómo ni mencionan la mentada “cumbre”.

Así, ¿para qué de bueno servirá este debate si no vale para convencernos aún más de que la solución está en otros modos, otros enfoques, planteamientos muy distintos de los que han venido siendo la tónica habitual en esta desdichada legislatura? Lo dicho: palomitas y a indignarnos un poco (más). Ellos se han colocado en “modo partirse la cara”, lo que siempre, eso sí, es un espectáculo, que parece que es de lo que se trata en esta campaña circense y lo que, ay, agrada a buena parte del personal.