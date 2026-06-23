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El Entroido ourensano viaja hasta el estadio de San Mamés para acompañar a Zetak ante 80.000 personas

ESPECTÁCULO CULTURAL

Las Pantallas de Xinzo, el Cigarrón de Verín y los Folhateiros de Lobios representaron al Entroido ourensano en un espectáculo cultural ante 80.000 personas en Bilbao.

Zetak rodeado de una auténtica muestra de patrimonio inmaterial de Galicia y País Vasco.
Zetak rodeado de una auténtica muestra de patrimonio inmaterial de Galicia y País Vasco. | Zetak

Las tradiciones de invierno volvieron a tomar protagonismo en Bilbao con motivo de los conciertos ofrecidos por el músico vasco ZETAK en el estadio de San Mamés. La cita reunió a cerca de 400 representantes de diferentes máscaras y personajes tradicionales de Euskal Herria y Galicia, en un gran encuentro cultural que congregó a unas 80.000 personas.

Entre los participantes estuvieron tres Pantallas de Xinzo de Limia, un Cigarrón de Verín y seis Folhateiros de Lobios, que llevaron hasta el estadio bilbaíno la fuerza, el color y la identidad del Entroido ourensano.

Zetak rodeado de las figuras ancestrales vinculadas a los ritos de invierno.
Zetak rodeado de las figuras ancestrales vinculadas a los ritos de invierno. | Zetak

La representación gallega formó parte del espectáculo Mitoaroa, una propuesta que une música, tradición y cultura popular, poniendo en valor figuras ancestrales vinculadas a los ritos de invierno. Junto a las máscaras ourensanas participaron numerosos personajes de Euskal Herria, como los Joaldunak de Ituren, Zubieta y Aurtiz, los Momotxorros de Altsasu, los Hartzak de Abanto y Kuartango, la Behorra de Oteiza, los Zarrapoteroak de Cascante, los Mamuxarruak de Unanua, los Txatxos de Lanz, el Zipotero de Tudela, los Zamarhaundiak de Zalduondo, el Ardia y Zenizeroa, entre otros.

Durante el evento, el público pudo disfrutar de una auténtica muestra de patrimonio inmaterial, donde las máscaras, los sonidos tradicionales y la puesta en escena transformaron San Mamés en un gran escenario de celebración cultural.

Las 80.000 personas pudieron disfrutar de una auténtica muestra de patrimonio inmaterial.
Las 80.000 personas pudieron disfrutar de una auténtica muestra de patrimonio inmaterial. | Zetak

La participación de las Pantallas, el Cigarrón y los Folhateiros supuso una oportunidad para mostrar fuera de Galicia la riqueza del Entroido de la provincia de Ourense, una tradición declarada de gran valor cultural y que continúa llenando las calles de Xinzo, Verín y Lobios cada año.

El encuentro sirvió también para estrechar lazos entre Galicia y Euskal Herria, dos territorios unidos por la conservación de sus fiestas populares y por el protagonismo de personajes ancestrales que siguen formando parte de la identidad colectiva. Tras el éxito de esta edición, Mitoaroa volverá a San Mamés el 19 de junio de 2026, prometiendo una nueva reunión de música y tradición.

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