El Entroido ourensano viaja hasta el estadio de San Mamés para acompañar a Zetak ante 80.000 personas

Las tradiciones de invierno volvieron a tomar protagonismo en Bilbao con motivo de los conciertos ofrecidos por el músico vasco ZETAK en el estadio de San Mamés. La cita reunió a cerca de 400 representantes de diferentes máscaras y personajes tradicionales de Euskal Herria y Galicia, en un gran encuentro cultural que congregó a unas 80.000 personas.

Entre los participantes estuvieron tres Pantallas de Xinzo de Limia, un Cigarrón de Verín y seis Folhateiros de Lobios, que llevaron hasta el estadio bilbaíno la fuerza, el color y la identidad del Entroido ourensano.

Zetak rodeado de las figuras ancestrales vinculadas a los ritos de invierno. | Zetak

La representación gallega formó parte del espectáculo Mitoaroa, una propuesta que une música, tradición y cultura popular, poniendo en valor figuras ancestrales vinculadas a los ritos de invierno. Junto a las máscaras ourensanas participaron numerosos personajes de Euskal Herria, como los Joaldunak de Ituren, Zubieta y Aurtiz, los Momotxorros de Altsasu, los Hartzak de Abanto y Kuartango, la Behorra de Oteiza, los Zarrapoteroak de Cascante, los Mamuxarruak de Unanua, los Txatxos de Lanz, el Zipotero de Tudela, los Zamarhaundiak de Zalduondo, el Ardia y Zenizeroa, entre otros.

Durante el evento, el público pudo disfrutar de una auténtica muestra de patrimonio inmaterial, donde las máscaras, los sonidos tradicionales y la puesta en escena transformaron San Mamés en un gran escenario de celebración cultural.

Las 80.000 personas pudieron disfrutar de una auténtica muestra de patrimonio inmaterial. | Zetak

La participación de las Pantallas, el Cigarrón y los Folhateiros supuso una oportunidad para mostrar fuera de Galicia la riqueza del Entroido de la provincia de Ourense, una tradición declarada de gran valor cultural y que continúa llenando las calles de Xinzo, Verín y Lobios cada año.

El encuentro sirvió también para estrechar lazos entre Galicia y Euskal Herria, dos territorios unidos por la conservación de sus fiestas populares y por el protagonismo de personajes ancestrales que siguen formando parte de la identidad colectiva. Tras el éxito de esta edición, Mitoaroa volverá a San Mamés el 19 de junio de 2026, prometiendo una nueva reunión de música y tradición.