Felipe VI en la entrega a Celorio del Premio Cervantes: “México y España son más que países hermanos”

El Rey Felipe VI, Gonzalo Celorio y la Reina Letizia tras la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel de Cervantes” 2025 al escritor mexicano, a 23 de abril de 2026, en Alcalá de Henares (Madrid, España).

Subrayó que su trayectoria refleja un diálogo constante entre memoria y creación, así como entre ambos países, a los que definió como más que naciones hermanas, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo.

El monarca puso en valor los vínculos culturales compartidos, especialmente la lengua y la tradición literaria común, recordando figuras como Sor Juana Inés de la Cruz o Juan Ruiz de Alarcón, y evocó las palabras de Carlos Fuentes: “La cultura literaria de mi país es incomprensible fuera del universo lingüístico que nos une”. También destacó que la obra de Celorio es “testimonio del México moderno” y un reflejo de la condición humana.

Además, elogió su labor “incansable” en favor del español, recordando que la lengua es un “saber vivo” en continua transformación y una responsabilidad compartida. En este sentido, señaló que el español permite “atravesar 23 fronteras sin perder inteligibilidad”, reforzando su dimensión global y su capacidad de cohesión cultural.

Finalmente, Felipe VI vinculó la literatura de Celorio con la tradición de Miguel de Cervantes, señalando que, al igual que en Don Quijote, su escritura recrea la realidad a través de la imaginación.

En el Día del Libro

Este reconocimiento a una trayectoria única, el Premio Miguel de Cervantes, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 125.000 euros, distingue este año a Gonzalo Celorio por “la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica”.

Según el acta del jurado, “a lo largo de más de cinco décadas, Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida. Su obra es al mismo tiempo una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana”.