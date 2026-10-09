La jurista sudafricana Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Noruego del Nobel concede el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, jurista sudafricana de 85 años, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional. Pillay fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y jueza de tribunales internacionales, desde los que contribuyó a la persecución de crímenes graves y a la protección de las víctimas.

Nacida en Sudáfrica en 1941, desarrolló sus primeros años de carrera en el contexto del apartheid, el sistema de segregación racial que imperó en el país durante décadas. Como abogada, defendió a personas perseguidas por su oposición al régimen racista, una experiencia que marcó su posterior compromiso con la igualdad y los derechos fundamentales.

Su carrera judicial la llevó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar a los responsables del genocidio de 1994 y otros crímenes cometidos durante el conflicto. Pillay llegó a presidir esta institución y también desempeñó funciones en la Corte Penal Internacional, dedicada a juzgar delitos como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

En 2008 fue nombrada Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cargo que ocupó hasta 2014. Desde esa responsabilidad, trabajó en la promoción y protección de los derechos fundamentales a escala mundial. Su trayectoria reúne así la defensa de las libertades en su país de origen y su participación en organismos internacionales dedicados a combatir la impunidad.

El premio sucede al concedido a la opositora venezolana María Corina Machado en 2025, reconocida por su labor en favor de los derechos democráticos en Venezuela. En 2024, el galardón recayó en Nihon Hidankyo, organización japonesa de supervivientes de los bombardeos atómicos que promueve la eliminación de las armas nucleares.

La concesión del galardón se produce tras un proceso de selección en el que el Instituto Noruego del Nobel había registrado este año más de 280 candidaturas. De ellas, 208 correspondían a personas y otras 79 a organizaciones, según los datos facilitados sobre las nominaciones.

Los nombres de quienes optan al premio permanecen bajo secreto durante décadas. De acuerdo con las normas del Nobel, las identidades de los candidatos no se hacen públicas hasta que transcurren 50 años desde la concesión del galardón, una medida destinada a preservar la confidencialidad del proceso de nominación y selección.