Lista completa de candidatos a los Premios Goya 2026 por categoría

Este 28 de febrero se celebra la gran fiesta del cine español en Barcelona; el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá la 40.ª edición de los Premios Goya. 26 años después, la mayor gala fiesta del cine español regresa a la ciudad de la Sagrada Familia, en una ocasión cargada de simbolismo y celebración.

Dentro de la selección oficial ya se alzan algunos favoritos como el largometraje “Los domingos” con trece nominaciones, la película “Sirat” con once nominaciones y “El cautivo” con siete.

Esta 40.ª edición del festival estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, además de contar con las actuaciones musicales de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina y Ángeles Toledano.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE), comúnmente conocida como Academia de Cine, se encarga todos los años de reconocer lo mejor del mundo cinematográfico español y entregar la famosa estatuilla de Goya como reconocimiento.

La gala podrá verse en directo a través de La 1 de Televisión Española y también estará disponible en streaming de manera gratuita en la web de RTVE.

Las películas con más nominaciones

“Los Domingos”, con trece nominaciones, es la película que más candidaturas ha logrado, seguida de “Sirat” con once, “Maspalomas” con nueve, “La Cena” con ocho y “Sorda” y “El Cautivo” con siete nominaciones.

El Goya de Honor y el Goya Internacional

Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera", que abarca cine, literatura y periodismo. Otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional.

La Academia le otorga este reconocimiento por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de "incuestionables" obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto. Sarandon recogerá el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, premio que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Premios Goya 2026 — Nominados por Categoría

Mejor película

La cena – Cristóbal García, Lina Badenes, Roberto Butragueño

Los Domingos – Manu Calvo, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña, Sandra Hermida Muñiz

Maspalomas – Ander Barinaga-Rementeria Arano, Ander Sagardoy Múgica, Fernando Larrondo, Xabier Berzosa

Sirât – Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó, Xavi Font

Sorda – Adolfo Blanco, Miriam Porté, Nuria Muñoz Ortín

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azúa – Los Domingos

Aitor Arregi & Jose Mari Goenaga – Maspalomas

Carla Simón – Romería

Oliver Laxe – Sirât

Albert Serra – Tardes de soledad

Mejor dirección novel

Ion de Sosa – Balearic

Jaume Claret Muxart – Estrany riu

Gemma Blasco – La furia

Gerard Oms – Muy lejos

Eva Libertad – Sorda

Mejor guion original

Alauda Ruiz de Azúa – Los Domingos

Jose Mari Goenaga – Maspalomas

Oliver Laxe & Santiago Fillol – Sirât

Agustín Díaz Yanes – Un fantasma en la batalla

Avelina Prat – Una quinta portuguesa

Mejor guion adaptado

Guillermo Galoe & Víctor Alonso-Berbel – Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino – La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira & Yolanda García Serrano – La cena

Carla Simón – Romería

Eva Libertad – Sorda

Mejor música original

Carla F. Benedicto – El talento

Iván Palomares de la Encina – Leo & Lou

Julio de la Rosa – Los Tigres

Aránzazu Calleja – Maspalomas

Kangding Ray – Sirât

Mejor canción original

La Arepera – Albertina Carri & Paloma Peñarrubia Ruiz (¡Caigan las rosas blancas!)

Flores para Antonio – Alba Flores & Sílvia Pérez Cruz (Flores para Antonio)

Hasta que me quede sin voz – Leiva (Hasta que me quede sin voz)

Y mientras tanto, canto – Víctor Manuel (La cena)

Caminar el tiempo – Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo & Luis Ivars (Parecido a un asesinato)

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan – La cena

Miguel Garcés – Los Domingos

Jose Ramon Soroiz – Maspalomas

Mario Casas – Muy lejos

Manolo Solo – Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes – La furia

Patricia López Arnaiz – Los Domingos

Antonia Zegers – Los Tortuga

Nora Navas – Mi amiga Eva

Susana Abaitua – Un fantasma en la batalla

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán – El cautivo

Juan Minujín – Los Domingos

Kandido Uranga – Maspalomas

Tamar Novas – Rondallas

Álvaro Cervantes – Sorda

Mejor actriz de reparto

Elvira Mínguez – La cena

Nagore Aranburu – Los Domingos

Miryam Gallego – Romería

Elena Irureta – Sorda

María de Medeiros – Una quinta portuguesa

Mejor actor revelación

Antonio “Toni” Fernández Gabarre – Ciudad sin sueño

Julio Peña – El cautivo

Hugo Welzel – Enemigos

Jan Monter Palau – Estrany riu

Mitch – Romería

Mejor actriz revelación

Nora Hernández – La cena

Blanca Soroa – Los Domingos

Elvira Lara – Los Tortuga

Llúcia Garcia – Romería

Miriam Garlo – Sorda

Mejor dirección de producción

Antonello Novellino – Ciudad sin sueño

Sergio Díaz Bermejo – El cautivo

Itziar García Zubiri – Los Domingos

Begoña Muñoz Corcuera – Los Tigres

Oriol Maymó – Sirât

Mejor dirección de fotografía

Rui Poças – Ciudad sin sueño

Bet Rourich – Los Domingos

Pau Esteve Birba – Los Tigres

Javier Agirre Erauso – Maspalomas

Mauro Herce – Sirât

Mejor montaje

Victoria Lammers – Ciudad sin sueño

Andrés Gil – Los Domingos

José M. G. Moyano – Los Tigres

Cristóbal Fernández – Sirât

Bernat Vilaplana – Un fantasma en la batalla

Mejor dirección de arte

Juan Pedro de Gaspar – El cautivo

Koldo Vallés – La cena

Pepe Domínguez del Olmo – Los Tigres

Mikel Serrano – Maspalomas

Laia Ateca Font – Sirât

Mejor diseño de vestuario

Nicoletta Taranta – El cautivo

Nerea Torrijos – Gaua

Helena Sanchis – La cena

Ana Martínez Fesser – Los Domingos

Anna Aguilà – Romería

Mejor maquillaje y peluquería

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver & Nacho Díaz – El cautivo

Patricia López, Paco Rodríguez H. & Nacho Díaz – Gaua

Sarai Rodríguez, David Moreno & Óscar del Monte – La tregua

Karmele Soler & Sergio Pérez Berbel – Maspalomas

Zaira Eva Adén – Sirât

Mejor sonido

Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez & Candela Palencia – El cautivo

Andrea Sáenz Pereiro & Mayte Cabrera – Los Domingos

Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez & Candela Palencia – Los Tigres

Amanda Villavieja, Laia Casanovas & Yasmina Praderas – Sirât

Urko Garai, Enrique G. Bermejo & Alejandro Castillo – Sorda

Mejores efectos especiales

César Moreno, Ana Rubio & Juanma Nogales – Enemigos

Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras & Iñaki Gil “Ketxu” – Gaua

Paula Gallifa Rubia & Ana Rubio – Los Tigres

Pep Claret & Benjamín Ageorges – Sirât

Jon Serrano, Mariano García Marty & Laura Pedro – Un fantasma en la batalla

Mejor película de animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor película documental

2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)

Mejor película europea

Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (The Girl with the Needle) (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Mejor cortometraje de ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental

Disonancia

El Santo

La conversación que nunca tuvimos

The painter’s room

Zona Wao

Mejor cortometraje de animación