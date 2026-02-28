Lista completa de candidatos a los Premios Goya 2026 por categoría
SIMBOLISMO Y CELEBRACIÓN
La celebración de la 40.ª edición de los Premios Goya tiene lugar este año en la ciudad catalana de Barcelona, el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini son los encargados de presentar el evento más importante del cine español
Este 28 de febrero se celebra la gran fiesta del cine español en Barcelona; el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá la 40.ª edición de los Premios Goya. 26 años después, la mayor gala fiesta del cine español regresa a la ciudad de la Sagrada Familia, en una ocasión cargada de simbolismo y celebración.
Dentro de la selección oficial ya se alzan algunos favoritos como el largometraje “Los domingos” con trece nominaciones, la película “Sirat” con once nominaciones y “El cautivo” con siete.
Esta 40.ª edición del festival estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, además de contar con las actuaciones musicales de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina y Ángeles Toledano.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE), comúnmente conocida como Academia de Cine, se encarga todos los años de reconocer lo mejor del mundo cinematográfico español y entregar la famosa estatuilla de Goya como reconocimiento.
La gala podrá verse en directo a través de La 1 de Televisión Española y también estará disponible en streaming de manera gratuita en la web de RTVE.
Las películas con más nominaciones
“Los Domingos”, con trece nominaciones, es la película que más candidaturas ha logrado, seguida de “Sirat” con once, “Maspalomas” con nueve, “La Cena” con ocho y “Sorda” y “El Cautivo” con siete nominaciones.
El Goya de Honor y el Goya Internacional
Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera", que abarca cine, literatura y periodismo. Otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional.
La Academia le otorga este reconocimiento por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de "incuestionables" obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto. Sarandon recogerá el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, premio que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.
Premios Goya 2026 — Nominados por Categoría
Mejor película
La cena – Cristóbal García, Lina Badenes, Roberto Butragueño
Los Domingos – Manu Calvo, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña, Sandra Hermida Muñiz
Maspalomas – Ander Barinaga-Rementeria Arano, Ander Sagardoy Múgica, Fernando Larrondo, Xabier Berzosa
Sirât – Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó, Xavi Font