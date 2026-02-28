Lista completa de candidatos a los Premios Goya 2026 por categoría

SIMBOLISMO Y CELEBRACIÓN

La celebración de la 40.ª edición de los Premios Goya tiene lugar este año en la ciudad catalana de Barcelona, el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini son los encargados de presentar el evento más importante del cine español

Barcelona alberga los Premios Goya 2026
Barcelona alberga los Premios Goya 2026

Este 28 de febrero se celebra la gran fiesta del cine español en Barcelona; el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá la 40.ª edición de los Premios Goya. 26 años después, la mayor gala fiesta del cine español regresa a la ciudad de la Sagrada Familia, en una ocasión cargada de simbolismo y celebración. 

Dentro de la selección oficial ya se alzan algunos favoritos como el largometraje “Los domingos” con trece nominaciones, la película “Sirat” con once nominaciones y “El cautivo” con siete.

Esta 40.ª edición del festival estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, además de contar con las actuaciones musicales de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina y Ángeles Toledano.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE), comúnmente conocida como Academia de Cine, se encarga todos los años de reconocer lo mejor del mundo cinematográfico español y entregar la famosa estatuilla de Goya como reconocimiento. 

La gala podrá verse en directo a través de La 1 de Televisión Española y también estará disponible en streaming de manera gratuita en la web de RTVE.

Algunas de las películas nominadas a esta 40.ª edición de los Premios Goya
Algunas de las películas nominadas a esta 40.ª edición de los Premios Goya | La Región

Las películas con más nominaciones

“Los Domingos”, con trece nominaciones, es la película que más candidaturas ha logrado, seguida de “Sirat” con once, “Maspalomas” con nueve, “La Cena” con ocho y “Sorda” y “El Cautivo” con siete nominaciones.

El Goya de Honor y el Goya Internacional

Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera", que abarca cine, literatura y periodismo. Otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional.

La Academia le otorga este reconocimiento por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de "incuestionables" obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto. Sarandon recogerá el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, premio que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Premios Goya 2026 — Nominados por Categoría

Mejor película

  • La cena – Cristóbal García, Lina Badenes, Roberto Butragueño
  • Los Domingos – Manu Calvo, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña, Sandra Hermida Muñiz
  • Maspalomas – Ander Barinaga-Rementeria Arano, Ander Sagardoy Múgica, Fernando Larrondo, Xabier Berzosa
  • Sirât – Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymó, Xavi Font
  • Sorda – Adolfo Blanco, Miriam Porté, Nuria Muñoz Ortín 

Mejor dirección

  • Alauda Ruiz de Azúa – Los Domingos
  • Aitor Arregi & Jose Mari Goenaga – Maspalomas
  • Carla Simón – Romería
  • Oliver Laxe – Sirât
  • Albert Serra – Tardes de soledad

Mejor dirección novel

  • Ion de Sosa – Balearic
  • Jaume Claret Muxart – Estrany riu
  • Gemma Blasco – La furia
  • Gerard Oms – Muy lejos
  • Eva Libertad – Sorda 

Mejor guion original

  • Alauda Ruiz de Azúa – Los Domingos
  • Jose Mari Goenaga – Maspalomas
  • Oliver Laxe & Santiago Fillol – Sirât
  • Agustín Díaz Yanes – Un fantasma en la batalla
  • Avelina Prat – Una quinta portuguesa 

Mejor guion adaptado

  • Guillermo Galoe & Víctor Alonso-Berbel – Ciudad sin sueño
  • Celia Rico Clavellino – La buena letra
  • Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira & Yolanda García Serrano – La cena
  • Carla Simón – Romería
  • Eva Libertad – Sorda 

Mejor música original

  • Carla F. Benedicto – El talento
  • Iván Palomares de la Encina – Leo & Lou
  • Julio de la Rosa – Los Tigres
  • Aránzazu Calleja – Maspalomas
  • Kangding Ray – Sirât 

Mejor canción original

  • La Arepera – Albertina Carri & Paloma Peñarrubia Ruiz (¡Caigan las rosas blancas!)
  • Flores para Antonio – Alba Flores & Sílvia Pérez Cruz (Flores para Antonio)
  • Hasta que me quede sin voz – Leiva (Hasta que me quede sin voz)
  • Y mientras tanto, canto – Víctor Manuel (La cena)
  • Caminar el tiempo – Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo & Luis Ivars (Parecido a un asesinato) 

Mejor actor protagonista

  • Alberto San Juan – La cena
  • Miguel Garcés – Los Domingos
  • Jose Ramon Soroiz – Maspalomas
  • Mario Casas – Muy lejos
  • Manolo Solo – Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

  • Ángela Cervantes – La furia
  • Patricia López Arnaiz – Los Domingos
  • Antonia Zegers – Los Tortuga
  • Nora Navas – Mi amiga Eva
  • Susana Abaitua – Un fantasma en la batalla 

Mejor actor de reparto

  • Miguel Rellán – El cautivo
  • Juan Minujín – Los Domingos
  • Kandido Uranga – Maspalomas
  • Tamar Novas – Rondallas
  • Álvaro Cervantes – Sorda 

Mejor actriz de reparto

  • Elvira Mínguez – La cena
  • Nagore Aranburu – Los Domingos
  • Miryam Gallego – Romería
  • Elena Irureta – Sorda
  • María de Medeiros – Una quinta portuguesa 

Mejor actor revelación

  • Antonio “Toni” Fernández Gabarre – Ciudad sin sueño
  • Julio Peña – El cautivo
  • Hugo Welzel – Enemigos
  • Jan Monter Palau – Estrany riu
  • Mitch – Romería 

Mejor actriz revelación

  • Nora Hernández – La cena
  • Blanca Soroa – Los Domingos
  • Elvira Lara – Los Tortuga
  • Llúcia Garcia – Romería
  • Miriam Garlo – Sorda 

Mejor dirección de producción

  • Antonello Novellino – Ciudad sin sueño
  • Sergio Díaz Bermejo – El cautivo
  • Itziar García Zubiri – Los Domingos
  • Begoña Muñoz Corcuera – Los Tigres
  • Oriol Maymó – Sirât 

Mejor dirección de fotografía

  • Rui Poças – Ciudad sin sueño
  • Bet Rourich – Los Domingos
  • Pau Esteve Birba – Los Tigres
  • Javier Agirre Erauso – Maspalomas
  • Mauro Herce – Sirât 

Mejor montaje

  • Victoria Lammers – Ciudad sin sueño
  • Andrés Gil – Los Domingos
  • José M. G. Moyano – Los Tigres
  • Cristóbal Fernández – Sirât
  • Bernat Vilaplana – Un fantasma en la batalla 

Mejor dirección de arte

  • Juan Pedro de Gaspar – El cautivo
  • Koldo Vallés – La cena
  • Pepe Domínguez del Olmo – Los Tigres
  • Mikel Serrano – Maspalomas
  • Laia Ateca Font – Sirât 

Mejor diseño de vestuario

  • Nicoletta Taranta – El cautivo
  • Nerea Torrijos – Gaua
  • Helena Sanchis – La cena
  • Ana Martínez Fesser – Los Domingos
  • Anna Aguilà – Romería 

Mejor maquillaje y peluquería

  • Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver & Nacho Díaz – El cautivo
  • Patricia López, Paco Rodríguez H. & Nacho Díaz – Gaua
  • Sarai Rodríguez, David Moreno & Óscar del Monte – La tregua
  • Karmele Soler & Sergio Pérez Berbel – Maspalomas
  • Zaira Eva Adén – Sirât 

Mejor sonido

  • Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez & Candela Palencia – El cautivo
  • Andrea Sáenz Pereiro & Mayte Cabrera – Los Domingos
  • Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez & Candela Palencia – Los Tigres
  • Amanda Villavieja, Laia Casanovas & Yasmina Praderas – Sirât
  • Urko Garai, Enrique G. Bermejo & Alejandro Castillo – Sorda 

Mejores efectos especiales

  • César Moreno, Ana Rubio & Juanma Nogales – Enemigos
  • Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras & Iñaki Gil “Ketxu” – Gaua
  • Paula Gallifa Rubia & Ana Rubio – Los Tigres
  • Pep Claret & Benjamín Ageorges – Sirât
  • Jon Serrano, Mariano García Marty & Laura Pedro – Un fantasma en la batalla

Mejor película de animación

  • Bella
  • Decorado
  • El tesoro de Barracuda
  • Norbert
  • Olivia y el terremoto invisible 

Mejor película documental

  • 2025. Todos somos Gaza
  • Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
  • Flores para Antonio
  • Tardes de soledad
  • The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película iberoamericana

  • Belén (Argentina)
  • La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
  • La piel del agua (Costa Rica)
  • Manas (Brasil)
  • Un poeta (Colombia) 

Mejor película europea

  • Cónclave (Reino Unido)
  • La chica de la aguja (The Girl with the Needle) (Dinamarca)
  • On Falling (Portugal)
  • Un simple accidente (Francia)
  • Valor sentimental (Noruega)

Mejor cortometraje de ficción

  • Ángulo muerto
  • De sucre
  • El cuento de una noche de verano
  • Sexo a los 70
  • Una cabeza en la pared 

Mejor cortometraje documental

  • Disonancia
  • El Santo
  • La conversación que nunca tuvimos
  • The painter’s room
  • Zona Wao 

Mejor cortometraje de animación

  • Buffet Paraíso
  • Carmela
  • El corto de Rubén
  • El estado del Alma
  • Gilbert 

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats