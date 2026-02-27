Los Premios Goya, sin favorito entre “Sirat” o “Los Domingos”

El cine español celebrará hoy en Barcelona la 40 edición de los Premios Goya, 26 años después de su última gala en la ciudad. Las películas con más nominaciones son “Los Domingos”, con trece candidaturas, y “Sirat”, con once, que llega tras quedarse sin el César a mejor película extranjera. No obstante, actores y directores reconocen que no hay una “clara favorita” y destacan también títulos como “Sorda”, “Maspalomas” o “Ciudad sin sueño”. La gala reunirá a un millar de profesionales y será un punto de encuentro para la industria, reflejando la diversidad del cine español en 2025.

La ceremonia se celebrará en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, y contará con más de 60 entregadores, entre ellos Karla Sofía Gascón y la futbolista Alexia Putellas. La gala incluirá actuaciones de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina, Ángeles Toledano y Rigoberta Bandini, creando un ambiente festivo que combina cine, música y cultura popular.

Entre los nominados a Mejor Película compiten “La Cena”, “Los Domingos”, “Maspalomas”, “Sirat” y “Sorda”, mientras que Alauda Ruiz de Azúa, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, Carla Simón, Oliver Laxe y Albert Serra optan a Mejor Dirección. Víctor Manuel recibe su primera nominación a Mejor Canción Original por “Y mientras tanto, canto”, de la película “La Cena”. Además, la categoría de Mejor Película Documental incluye títulos como “Tardes de Soledad”, “Flores para Antonio”, “Todos somos Gaza” y “Eloy de la Iglesia. Adicto al cine”.

Los Goya de Honor premiarán al cineasta Gonzalo Suárez por su trayectoria “sorprendente” y “pionera”, y Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional como “una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de ‘incuestionables’ obras maestras y películas icónicas”. Esta edición refuerza la presencia internacional del cine español y su capacidad de generar impacto más allá de las fronteras.

Actores como Belén Rueda señalan que “todas las interpretaciones de “Los Domingos” y de “Maspalomas” son maravillosas. Vaya trabajo tan bueno que han hecho. Son temas muy delicados y de los que se tiene que hablar”, mientras Isabel Coixet apunta que “a cualquier película que le den el Goya se lo merecerá”. Francesco Carril y María Ripoll coinciden en que no hay favorita clara, aunque destacan películas como “Sorda”, “Maspalomas” y “La Cena”. La gala también será un momento para reflexionar sobre la diversidad de géneros y temáticas en el cine español, así como sobre la importancia de premiar la innovación y la creatividad.