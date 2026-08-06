Muere Ana Belén Castro, concejala de Padrón

Ana Belén Castro García, concejala de Urbanismo, Vivienda, Suelo y Medio Ambiente en el Concello de Padrón, falleció a los 50 años, decretando la localidad coruñesa dos días de luto oficial en reconocimiento a su labor y a su compromiso con el servicio público.

Desde su incorporación al gobierno local en 2023, asumió una amplia responsabilidad en áreas esenciales para el funcionamiento del municipio, entre ellas urbanismo, medio ambiente, vías y obras, abastecimiento de agua, saneamiento, parques y jardines y limpieza viaria. Su capacidad de trabajo, su dedicación y su carácter dialogante la convirtieron en una figura clave dentro del equipo de gobierno.

Su trayectoria profesional estuvo siempre vinculada al medio natural. Era técnica superior en gestión forestal, capataz formada en la Escola de Lourizán, agente forestal y jefa de brigada de bomberos forestales de la Xunta. Además, presidía la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de O Lapido, donde impulsó la actividad comunitaria y fortaleció la unión entre los vecinos.

Aunque nacida en Bamio, era considerada una padronesa de corazón. Su cercanía, su humanidad y su capacidad para implicarse en cada proyecto dejaron una huella profunda en quienes compartieron con ella trabajo, amistad y comunidad. En su entorno se decía que tenía madera de alcaldesa, por su visión, su energía y su compromiso.