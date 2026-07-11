Muere Gene García, referente del soul y el blues en Extremadura, a los 56 años

Gene García falleció a los 56 años tras una larga trayectoria ligada al soul, el blues y el jazz en Extremadura.

El mundo de la cultura extremeña está de luto por la muerte de Gene García, cantante, pintor y actor pacense, que ha fallecido este sábado a los 56 años tras una larga lucha contra diversos problemas de salud.

Nacido en Badajoz como Eugenio de los Reyes García García, el artista se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del panorama musical extremeño gracias a una voz inconfundible, con la que destacó en géneros como el soul, el blues, el jazz y el funk. Su carisma sobre los escenarios y su versatilidad artística le valieron el reconocimiento de varias generaciones de músicos y seguidores.

Gene García inició su trayectoria a finales de los años ochenta como integrante de Inlavables, formación con la que compartió cartel con bandas y artistas internacionales como The Blues Brothers, The Pogues, Los Lobos o Mick Taylor, exguitarrista de The Rolling Stones. También impulsó proyectos como The Revrendoes, junto a Gecko Turner, y formó parte de grupos como The Moochers, Los Cincos o la Iberian Big Band.

Además de su carrera musical, desarrolló una destacada faceta como pintor. Su colección de acuarelas Black Portrait, dedicada a grandes figuras afroamericanas del jazz y el blues, fue expuesta en distintos puntos de España y Portugal. También participó en proyectos teatrales y audiovisuales y protagonizó la interpretación del Himno de Extremadura en el Día de Extremadura de 2013.

En los últimos años, el artista arrastraba importantes problemas de salud derivados de una enfermedad renal y de la diabetes. Había sido sometido a diálisis, recibió un trasplante de riñón y recientemente pasó por varias intervenciones quirúrgicas. Según medios extremeños, tras recibir el alta hospitalaria volvió a ingresar en el Hospital Universitario de Badajoz, donde finalmente falleció.

La noticia ha provocado una oleada de mensajes de despedida desde el ámbito institucional y cultural. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, lo definió como un "artista irrepetible", mientras que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, destacó su talento y personalidad. Numerosos músicos, compañeros y amigos también han querido rendir homenaje a una figura considerada imprescindible para la música extremeña.

Hace apenas unos meses, Gene García había recibido el Premio de Honor de los Premios de la Música Extremeña, un reconocimiento a toda una trayectoria artística marcada por la pasión por la música y la cultura.