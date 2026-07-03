Muere Victor Willis, el policía y líder de Village People

Victor Willis, líder del grupo de música Village People, falleció a los 74 años el último día de junio. Fue la propia banda, en su página oficial de Facebook, la que confirmó el fallecimiento de Willis, cantante principal del grupo y coautor de éxitos como “YMCA”, “Go West” o “In The Navy”.

Nacido en Dallas (Texas) el 1 de julio de 1951 y criado en el barrio de Haight-Ashbury, en San Francisco, fue hijo de un predicador bautista y comenzó cantando gospel en la iglesia de su padre. Muy pronto amplió horizontes hacia el jazz y el soul, llegó a tocar percusión con figuras como Dizzy Gillespie y, en su adolescencia, actuó con la banda The Ballads, que llegó a telonear a The Temptations.

Formado en interpretación y danza, pasó por Antioch College en Ohio y se trasladó a Las Vegas para participar en el musical “Hair”. Después se instaló en Nueva York, donde se unió a la “Negro Ensemble Company” y consolidó una carrera teatral en musicales y obras de texto. Uno de sus trabajos más destacados fue su participación en la producción original de Broadway de “The Wiz”, en la que interpretó al hombre de hojalata y que más tarde lo llevó también a escenarios internacionales. En esos años conoció a la actriz Phylicia Ayers-Allen (posteriormente Phylicia Rashad), con quien se casó en 1978 y para cuyo álbum “Josephine Superstar” escribió letras; el matrimonio se disolvió en 1982.

A mediados de los años setenta, Willis grabó maquetas para sellos independientes y fue presentado al productor francés Jacques Morali. Morali lo definió como “el joven con la gran voz” y le propuso liderar un proyecto disco que acabaría convirtiéndose en Village People. Bajo ese concepto inicial, Willis grabó el álbum “Village People” en 1977 junto a coristas profesionales, dando forma a canciones como “San Francisco (You’ve Got Me)”, “In Hollywood (Everyone’s a Star)”, “Fire Island” y “Village People”. El éxito del disco llevó a crear un grupo real alrededor de su figura para actuar en televisión y giras, con la famosa selección de cantantes “muy masculinos” que supieran bailar y lucir bigote.

Como vocalista principal y letrista, Willis fue pieza central en la explosión del grupo. Con su voz baritonal al frente, Village People encadenó éxitos globales como “Macho Man”, “Y.M.C.A.”, “In the Navy” y “Go West”, recogidos en álbumes como “Macho Man”, “Cruisin’” y “Go West”. En el escenario, encarnó sobre todo al policía y, posteriormente, al oficial de la Armada, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la cultura disco. Además de su trabajo con Village People, coescribió canciones para otros artistas, entre ellos The Ritchie Family y Patrick Juvet, y colaboró en bandas sonoras y proyectos diversos dentro del universo disco.

En 1980, mientras se preparaba la película “Can’t Stop the Music”, Willis abandonó el grupo, aunque siguió vinculado a su repertorio como autor de letras de temas como “Magic Night” y “Milkshake”. Los años siguientes estuvieron marcados por litigios en torno a los derechos de autor de las canciones que había coescrito, pero también por intentos de retomar su carrera en solitario. Entre sus trabajos personales destaca el álbum “Solo Man”, grabado en los años setenta y publicado décadas después, que muestra una faceta menos asociada a la iconografía de Village People y más centrada en su sensibilidad soul y R&B.

En el siglo XXI, Willis recuperó progresivamente su lugar en la historia del grupo y volvió a los escenarios como voz original de Village People, participando en giras y actuaciones especiales. Sus canciones siguieron sonando en fiestas, desfiles del Orgullo, estadios y eventos multitudinarios, convertidas en himnos de celebración y energía colectiva. Aunque en sus últimos años matizó la lectura abiertamente gay de temas como “Y.M.C.A.”, insistiendo en que había querido escribir letras abiertas a cualquier estilo de vida, su trabajo quedó ligado para siempre a la visibilidad y la alegría de una comunidad que encontró en esas canciones un símbolo de libertad.