Muere Helena Bianco, la voz de Los Mismos, a los 78 años tras anunciar que padecía cáncer

Helena Bianco, vocalista de Los Mismos, alcanzó la fama con canciones como "El puente" y ganó "La Voz Senior" en 2019.

La cantante Helena Bianco ha fallecido a los 78 años, pocos días después de anunciar públicamente que padecía cáncer. La artista vallisoletana, conocida por ser la voz del mítico grupo Los Mismos, deja tras de sí una larga trayectoria musical y canciones que forman parte de la memoria de varias generaciones.

La noticia de su muerte la ha comunicado su hermano, Alberto Vázquez, a través de su perfil de Instagram. "Vuela alto, vida mía. Descansa. No tengo idea de cómo vivir sin ti", ha escrito en un mensaje acompañado de una fotografía de ambos y de una canción interpretada por la artista.

El fallecimiento llega apenas una semana después de que la propia Helena Bianco anunciase que padecía un cáncer neuroendocrino, una enfermedad que la obligaba a apartarse temporalmente de los escenarios para someterse a un tratamiento de quimioterapia.

Su hermano explicó posteriormente en el programa Y ahora Sonsoles que se trataba de un cáncer "muy agresivo y resistente a los tratamientos". También destacó la fortaleza y el carácter de la cantante durante la enfermedad, así como su ilusión por continuar vinculada a la música.

La voz de Los Mismos y el éxito de "El puente"

Helena Bianco comenzó su trayectoria musical siendo muy joven. Con apenas 17 años se incorporó a Los Mismos, formación con la que alcanzó una enorme popularidad en España durante las décadas siguientes.

El grupo se convirtió en uno de los referentes del pop español de aquella época gracias a canciones como "El puente", "Voy a pintar las paredes con tu nombre" y "Ata una cinta alrededor del viejo roble", temas que consolidaron su reconocimiento entre el público.

A finales de los años setenta, Los Mismos se disolvieron y Bianco continuó desarrollando su carrera en solitario, aunque sus integrantes volvieron a coincidir brevemente en 1996.

La cantante también mantuvo su presencia en televisión. En 2003 participó en el concurso Vivo cantando, de Telecinco, y en 2007 formó parte de Misión Eurovisión, el espacio de TVE para seleccionar al representante español en el festival. En 2019 volvió a conquistar al público al proclamarse ganadora de "La Voz Senior", en Antena 3.

Dos ceremonias para despedir a la artista

La muerte de Helena Bianco ha provocado numerosas muestras de cariño hacia la cantante y su entorno. Su hermano ha compartido su dolor en redes sociales, donde también ha pedido que, en lugar de enviar flores, se realicen donaciones en nombre de la artista para contribuir a la lucha contra el cáncer.

Los familiares y allegados podrán despedirse de ella en dos ceremonias, una en Madrid y otra en Valladolid, su ciudad natal, para que sus seres queridos y seguidores puedan rendirle homenaje.