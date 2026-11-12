La seducción de lo sobrenatural

Si buscáis una novela entretenida y ligera para leer antes de dormir, de modo que la densidad de lo real se os torne más ligera, dad un giro de timón y no entréis por la avenida secreta que representa “Hija del cielo” (Random House, 2026) del polifacético e indisciplinado Rodrigo Cortés.

Se trata de un juego que va en contra de toda corrección, de un flujo narrativo en que dejamos de ser espectadores para convertirnos, forzosa o deliciosamente, (depende de cada quien) en partícipes. Ese nivel de desafío radica tal vez en lo perturbador del lenguaje, en una especie de fuerza bruta que parece emanar de ciertas metáforas o formas de contemplar el mundo.

Desde Orate llega al Colegio de la Estricta Observancia de Gabaón, una niña poseída por lo que ella da en llamar la voz del “Hombre Guapo”, y por una compulsión prácticamente irrefrenable: morder tanto a sus compañeros de clase como a los adultos que se le crucen en el camino. Es una especie de niña licántropa que conversa a solas con esta entelequia omnisciente que reúne a un tiempo el potencial de lo racional y la arbitrariedad de lo absurdo. En ese enorme y sombrío claustro al borde de un acantilado será sometida al escrutinio de una figura que lo controla todo: el padre Alén, un antiguo albañil enamorado de Roma que tomó los hábitos a razón de sentirse predestinado a cosas trascendentales.

Destacan por su fuerza y ambigüedad intencionada, personajes como sor Adriana, una especie de madre superiora de Gabaón que a la vez sostiene una extraña relación amorosa con el padre Alén. Por otro lado, interactúan con la niña posesa, en medio del encierro y los estigmas incipientes, dos figuras que aportan un aire de alegría y desparpajo a la trama; sor Maite, una monja herbolaria con saberes botánicos que rayan la herejía y sor Tamata, una religiosa oriunda de Bolonia cuyas ocurrencias y relatos constituyen para “la niña” la única forma de contacto con el mundo exterior. Y así la novela transita en un contrapunteo donde se alternan la severidad fanática y una laxitud que para sobrevivir, se disfraza igualmente de rigor.

“Hija del cielo”, más allá de sus personajes potentes y transgresores, es un relato sobre lo indescifrable de la realidad

“Hija del cielo”, más allá de sus personajes potentes y transgresores, es un relato sobre lo indescifrable de la realidad, el misterio de la condición humana, y una disección tan precisa como juguetona sobre la seducción que lo sobrenatural ejerce en nosotros, un estudio sobre cómo añadimos capas de complejidad a aquello que es esencialmente simple, tan solo con el afán de dominarlo y convertirlo en un anexo de nuestro mundo quebradizo y extraño.

Aquí encontraréis unas dosis de humor e ironía que nos llevan a replantearnos por qué y para qué estamos viviendo, dónde radica el sentido profundo de eso que llamamos nuestras vidas. Todo esto sin el menor tinte de aleccionamiento, sino en un ejercicio constante de perturbación filosófica donde las olas de unas preguntas llevan al tsunami de otras.