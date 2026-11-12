Auguste Rodin fue uno de los escultores más influyentes del arte moderno y está considerado el precursor de la escultura contemporánea por su capacidad de combinar realismo con expresividad emocional. Nacido en París el 12 de noviembre de 1840, Rodin demostró desde joven un talento excepcional para el dibujo y la escultura, aunque su camino artístico no estuvo exento de dificultades: fue rechazado varias veces por la Escuela de Bellas Artes, lo que le llevó a formarse de manera autodidacta y a experimentar con técnicas innovadoras.

Rodin revolucionó la escultura al enfocarse en la representación de la emoción y el movimiento, alejándose de la rigidez académica de la época. Obras como “El Pensador”, “El Beso” y “La Puerta del Infierno” no solo destacan por su perfección técnica, sino por la fuerza expresiva que transmite la anatomía humana. Sus esculturas, en bronce y mármol, capturan la tensión y la vitalidad del cuerpo, acercando al espectador a la experiencia emocional de los personajes representados.

En su vida personal, Rodin compartió su trayectoria con Camille Claudel, quien no solo fue su discípula y musa, sino también una escultora excepcional por derecho propio. Camille trabajó junto a Rodin durante años, contribuyendo a algunas de sus obras más famosas, y desarrolló un estilo propio marcado por la sensibilidad y la delicadeza en la representación del cuerpo femenino. Sin embargo, a pesar de su talento, Camille no recibió el reconocimiento que merecía en su época.

La sociedad y el mundo del arte del siglo XIX estaban dominados por hombres, y su obra fue frecuentemente eclipsada por la de Rodin, incluso cuando sus esculturas demostraban un virtuosismo comparable. Hoy, su legado se valora y se reivindica como uno de los grandes nombres de la escultura moderna.

El Musée Rodin, inaugurado en 1919 en París, permite conocer la magnitud de su legado. Ubicado en la histórica mansión Hotel Biron y sus jardines, el museo alberga la mayor colección de obras de Rodin, incluyendo esculturas, dibujos y grabados, así como piezas de Camille Claudel.

Influencia vigente

Este espacio no solo preserva sus creaciones, sino que también contextualiza su influencia en la escultura moderna, ofreciendo al público una experiencia inmersiva que une arte y naturaleza. La influencia de Rodin se mantiene vigente: su enfoque en la expresión emocional y el movimiento corporal abrió el camino a generaciones de artistas que exploraron nuevas formas de representar la humanidad. Su vida, su obra y la historia de su relación con Camille Claudel reflejan la pasión, la creatividad y la complejidad de un artista y su musa, cuya obra sigue emocionando al mundo entero.

Propia: Hasta que San Juan baje el dedo

Según Sbarbi en su obra Gran diccionario de refranes, esta locución familiar se suele usar para ponderar un plazo ilimitado. Parece tener su origen en la actitud en que suelen representar los escultores a San Juan, con el dedo índice de la mano derecha levantado, como en ademán de señalar a la Virgen María el lugar donde debe encontrar a Jesús, yendo camino del Calvario.