Muere Joanna Pettet, la hija de James Bond en “Casino Royale”

Joanna Pettet, actriz británica que interpretó a una de las ocho graduadas de Vassar en "El grupo", de Sidney Lumet, y a una espía a las órdenes de su padre —el James Bond de David Niven— en la parodia "Casino Royale", falleció a los 83 años. La intérprete también apareció en series tan populares como "Vacaciones en el mar" o "El coche fantástico".

Pettet falleció el martes en el Temecula Valley Hospital de California, según informó su amiga y antigua representante, Pam DuBois, a The Hollywood Reporter. Su muerte se produjo exactamente 31 años después de que su hijo, Damien Cord —fruto de su relación con el actor Alex Cord— falleciera a los 26 años por una sobredosis de heroína.

Pettet también participó en "La noche de los generales" (1967), de Anatole Litvak; interpretó a la esposa del delincuente encarnado por Stanley Baker en la comedia policíaca "El gran robo" (1967), de Peter Yates; y fue la pareja sentimental del personaje de Terence Stamp en "Infierno en el río" (1968).

El 8 de agosto de 1969, ella y la también actriz Barbara Lewis compartieron un almuerzo junto a la piscina en la casa de la actriz Sharon Tate en Topanga Canyon, horas antes de que Tate y otras cuatro personas fueran asesinadas por seguidores de Charles Manson.

La actriz londinense, interpretada por Rumer Willis en la película de Quentin Tarantino "Érase una vez en Hollywood", también apareció en capítulos de series tan populares como "El fugitivo", "Los ángeles de Charlie", "Vacaciones en el mar", "El coche fantástico" o "Se ha escrito un crimen". Además, actuó en tres obras de Broadway y su último trabajo fue el drama sobre la dictadura chilena "Dulce país", dirigido por Mihalis Kakogiannis en 1987.