Muere Xóchitl Vigil, conocida actriz mexicana

Su muerte, inicialmente difundida por colegas y amistades en redes sociales, fue confirmada posteriormente por su exesposo, el actor César Bono, con quien compartió más de una década de matrimonio y tuvo dos hijas.

Nacida en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1952, Vigil inició su carrera artística en la década de 1970. Su presencia se consolidó en la televisión mexicana gracias a su participación en la primera versión de “Plaza Sésamo” en 1975 y, más tarde, en la comedia “Hogar Dulce Hogar”, donde trabajó junto a César Bono y su hija María Rosa. A lo largo de los años, su versatilidad la llevó a aparecer en programas como” ¡Ah, qué Kiko!”, “Dr. Cándido Pérez y Mujer, casos de la vida real”, además de incursionar en la música como corista en proyectos vinculados a grupos como Timbiriche y Fresas con Crema.

Trayectoria

Su papel más recordado por las generaciones recientes fue el de Rosa Fernández en “Rebelde”, donde interpretó a la madre del personaje de Lupita, encarnado por Maite Perroni. Esta participación la acercó a un público joven y reforzó su presencia en la memoria colectiva de la televisión mexicana. También formó parte de “Clase 406” y de otras producciones dramáticas que marcaron la programación de Televisa durante décadas.

En el ámbito personal, Vigil estuvo casada cerca de quince años con César Bono, con quien tuvo a sus hijas María Rosa y María del Sol. La noticia de su fallecimiento provocó una oleada de mensajes de condolencia por parte de colegas, seguidores y figuras del medio artístico, quienes destacaron su calidez, su profesionalismo y el legado que dejó en la pequeña pantalla.