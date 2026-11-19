A la llamada izquierda progresista alguien le ha echado mal de ojo, y tiene toda la pinta de que ha sido el que inventó eso de izquierda progresista. Ahora ha sentado las bases para el nacimiento de un conglomerado de izquierdas, Frente Amplio, que ha nacido con menos éxito del que esperaban sus dirigentes. E infinitamente menos del que buscaba Sánchez.

Pensaba que su continuidad como presidente dependía en buena parte del resultado electoral de esta izquierda de la izquierda, que estos días tiene un símbolo demoledor: Irene Montero, candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno con el eslogan “Irene, Irene, Irene”, como si fuera el único sostén del partido. Los sondeos apuntan a que podría quedarse sin escaño. Cuando se recuerdan los 69 que lograron hace poco más de 10 años es inevitable pensar que han ido de equivocación en equivocación hasta la derrota final. Y eso que Sánchez, para guardar a buen recaudo La Moncloa, les metió en el Gobierno, con cinco ministerios, uno de ellos con categoría de vicepresidencia…

A Sánchez se le pueden adjudicar méritos —los suyos consideran que los tiene todos—, pero es evidente que le falla el olfato político.

¿Qué ocurrirá el 29-N? Nadie lo sabe, ni el propio Sánchez, pero su continuidad depende, en buena parte, de su balance presidencial. Aunque también de su talante, que deja bastante que desear a pesar de que la cosa del talante importa siempre, sobre todo en tiempos electorales. Sánchez está obligado a decir que va a seguir siendo presidente, y su tono transmite la sensación de que considera que en ello le va la vida. Y le va, al menos la vida política.

Que gane el envite del día 29 tiene bastante que ver también con el resultado de la izquierda de su izquierda.

Solo bastante que ver. El éxito o el fracaso, que no se equivoque nadie, no depende de Irene, Irene, Irene, ni de Colau, Maíllo, Rufián, Nogueras o tantos otros más o menos izquierdistas o nacionalistas, sino de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. No de los errores o aciertos de Feijóo y Abascal en el otro frente, sino que el resultado es responsabilidad solo y exclusivamente de Pedro Sánchez, y lo saben los socialistas. Se verá si cuenta con más incondicionales hasta la muerte que de los que no ven la hora de que Sánchez salga de La Moncloa.

Estos últimos piensan que solo entonces los españoles recuperarán la estabilidad económica, perdida aunque Sánchez presume de la excelente situación, que solo advierten quienes se mueven en las alturas, y no la clase media, que malvive entre los grandes nombres a los que siempre va bien, y los pequeños nombres que no salen de pobres pero reciben subvenciones del sanchismo que alivian sus problemas aunque no los solucionen.

Pedro Sánchez ejerce de izquierda irredenta tocando todas las teclas, incluyendo abrirse hacia medios que consideraba hostiles sin serlo, y al sector del “corazón”. Son tiempos electorales, y para algunos candidatos vale todo.