El ourensano Minimalia se presenta a las candidaturas a los Grammy

Daniel Minimalia, a la izquierda, con el Latin Grammy por su álbum "Terra" y tocando la guitarra recientemente, a la derecha.

El compositor e intérprete de adopción ourensana Daniel Minimalia vuelve a la carga en la escena internacional al presentar su candidatura oficial a las nominaciones de los Premios Grammy (en la fase "For Your Consideration") con su nuevo trabajo discográfico titulado "TR3ZE", en la categoría de Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo (Best Contemporary Instrumental Album).

Tras haberse convertido en 2020 en el primer artista gallego en alzarse con un Latin Grammy por su álbum "Terra", Minimalia busca consolidar de nuevo su espacio entre lo mejor de la música instrumental del panorama global. En esta ocasión, el proyecto se presenta de la mano del ensamble internacional Venezuela Strings Recording Ensemble y cuenta con colaboraciones estelares como las de Ekaterina Shelehova, Tsode y la reputada artista portuguesa de jazz María Mendes.

"Ananda": la apuesta central de su videoclip

Uno de los puntos fuertes de este lanzamiento es la presentación del sencillo y videoclip "Ananda", una composición de carácter místico y melódico descrita por el propio artista como una obra repleta de "espiritualidad, cine y esperanza".

La canción destaca por la participación vocal de María Mendes —nominada previamente al Grammy— y los cuidados arreglos de cuerda a cargo de Raniero Palm y Jesús David Medina. Producido por Palm, el tema combina la maestría de la guitarra de Daniel Minimalia con una sólida base instrumental que incluye percusiones, batería y guitarras acústicas y de crossover.

Créditos principales de "Ananda" Música y Producción: Daniel Minimalia, Venezuela Strings Recording Ensemble y Raniero Palm. Artista invitada: María Mendes. Arreglos y Dirección de Cuerdas: Raniero Palm y Jesús David Medina. Músicos destacados: Toni Mateos (batería), Eybar Serrano (bajo), Luís Alejandro Bermúdez y Kinhos (percusión). Ingeniería de sonido y Mezcla: Eduardo Martínez, Raniero Palm, Eybar Serrano, Fefe del Amo y Mario Alex Urbina. Distribución: AudioMaze Music.

Un camino marcado por el éxito internacional

Nacido en Vitoria en 1983 pero afincado musical y vitalmente en Ourense antes de dar el salto a Los Ángeles, Daniel Llorente Rey adoptó el sobrenombre de Minimalia para defender la pureza y sencillez de la música instrumental. Tras iniciar su trayectoria en el rock, reorientó su carrera en 2007 hacia composiciones intimistas guiadas por la guitarra acústica y española, fusionando influencias del folk celta, ritmos tradicionales gallegos y sonoridades cinematográficas.

Con una trayectoria respaldada por dos Hollywood Music in Media Awards y el histórico galardón de la Academia Latina de la Grabación en 2020, Minimalia reafirma con "Tr3Z3" y "Ananda" su posición como uno de los máximos exponentes de la música instrumental hispana en el mercado estadounidense e internacional.