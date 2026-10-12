Se cumplen 350 años del nacimiento del Padre Feijóo

1676 – En la casona familiar de Casdemiro (Pereiro de Aguiar) nace Benito Jerónimo Feijóo, de noble linaje con raíces en Aguas Santas (Allariz). Su niñez trascurre entre Casdemiro y Allariz, estudiando Gramática y Filosofía. El motivo de nacer allí fue porque su familia se había trasladado desde Allariz con motivo de la vendimia.

1690- A los 14 años comienza sus estudios en el distintos colegios benedictinos; Monasterio de Samos, Colegio San Salvador de Lérez, Poio, San Vicente de Salamanca y León donde ejerce de maestro de estudiantes.

1709- Logra la cátedra de Teología de santo Tomas. Se instala en Oviedo.

1725- Felipe V lo propone para un arzobispado en América que no acepta.

1726- Se anuncia la venta, a 2 reales, del primer tomo del “Teatro Crítico Universal”. La obra causa gran éxito y polémica.

1728- Se publica el segundo tomo del “Teatro Crítico”. Durante estos años viaja por toda Asturias.

1740- Se publica el octavo y último tomo del “Teatro Crítico”.

1742- Sale el primer tomo de las “Cartas Eruditas”.

1752- Se publican las obras completas con una suscripción popular que encabeza el Rey.

1760- Se publica el quinto y último tomo de “Las cartas eruditas”. Éste se traduciría a todos los idiomas europeos de la época.

1764- El 26 de septiembre fallece en Oviedo a los 88 años causando un gran dolor entre los vecinos de la ciudad a quienes se anunció su muerte con el toque de campanas de varias iglesias y conventos. De forma masiva, los ovetenses velaron el cadáver expuesto al público y fue la Universidad la que se encargó de los actos funerarios.