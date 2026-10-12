Se cumplen 350 años del nacimiento del Padre Feijóo

Recordado al Padre Feijóo
Los Feijóo de Casdemiro en Sta. María de Melias
PRIORIDAD A LA RAZÓN
1676 – En la casona familiar de Casdemiro (Pereiro de Aguiar) nace Benito Jerónimo Feijóo, de noble linaje con raíces en Aguas Santas (Allariz). Su niñez trascurre entre Casdemiro y Allariz, estudiando Gramática y Filosofía. El motivo de nacer allí fue porque su familia se había trasladado desde Allariz con motivo de la vendimia.
1690- A los 14 años comienza sus estudios en el distintos colegios benedictinos; Monasterio de Samos, Colegio San Salvador de Lérez, Poio, San Vicente de Salamanca y León donde ejerce de maestro de estudiantes.
1709- Logra la cátedra de Teología de santo Tomas. Se instala en Oviedo.
1725- Felipe V lo propone para un arzobispado en América que no acepta.
1726- Se anuncia la venta, a 2 reales, del primer tomo del “Teatro Crítico Universal”. La obra causa gran éxito y polémica.
1728- Se publica el segundo tomo del “Teatro Crítico”. Durante estos años viaja por toda Asturias.
1740- Se publica el octavo y último tomo del “Teatro Crítico”.
1742- Sale el primer tomo de las “Cartas Eruditas”.
1752- Se publican las obras completas con una suscripción popular que encabeza el Rey.
1760- Se publica el quinto y último tomo de “Las cartas eruditas”. Éste se traduciría a todos los idiomas europeos de la época.
1764- El 26 de septiembre fallece en Oviedo a los 88 años causando un gran dolor entre los vecinos de la ciudad a quienes se anunció su muerte con el toque de campanas de varias iglesias y conventos. De forma masiva, los ovetenses velaron el cadáver expuesto al público y fue la Universidad la que se encargó de los actos funerarios.
El niño que el 8 de Octubre de 1676, hace 350 años, nacía en Casdemiro (Pereiro de Aguiar), sería bautizado en la parroquia de Melias con el nombre de Benito Jerónimo, hijo de padres ilustrados y de ascendencia noble. Muy joven ingresa en el orden benedictina y desde ahí su vida entera, la mayor parte en Oviedo, la dedicará a estudiar y escribir convirtiéndose en el ourensano más respetado, admirado y reconocido, no solo en vida sino también en la actualidad con numerosas publicaciones y estudios sobre su obra y su personalidad intelectual.
Le llamaron: “Fénix de los ingenios”, “el mayor erudito de su tiempo”, “maestro de maestros”. Leía en latín, italiano, portugués y francés. Su obra se tradujo a múltiples idiomas. Escribió sobre arte, astronomía, geografía, economía, filosofía, derecho, política, metafísica, matemáticas, física, historia natural y otras materias que atraían su curiosidad e interés. Pero sobre todo fue transcendental en el desarrollo de la Ilustración que tanto cambiaría la mentalidad universal dando prioridad a la razón sobre el pensamiento cerrado dominante en su tiempo.
“Era generoso, trabajador, lleno de ingenio y un tanto socarrón. Nadie representa a Galicia como él”
El encargado de sus exequias fúnebres lo describió así: “De estatura prócer, el cuerpo muy derecho, de miembros robustos y proporcionados. Bien hecho. Su cara algo mas larga que lo justo, los ojos penetrantes y apacibles. Era algo calvo y había encanecido desde los 30 años. Nariz proporcionada, el cutis delicado y la complexión sana”. Por su parte Gregorio Marañón, gran estudioso de su obra dejó escrito: “Era generoso, trabajador, lleno de ingenio y un tanto socarrón. Nadie representa a Galicia como él”.
Los que lo conocieron hablan de un hombre sencillo, enemigo de toda pedantería o vanidad, dotado de un fino sentido del humor. Según el profesor ovetense, Álvaro Ruiz de la Peña, destacó en el su sensibilidad hacia los problemas sociales. Estas cualidades de su personalidad hicieron de Feijoo un hombre muy estimado en su tiempo al que sus contemporáneos acudían en busca de consejo, opinión y sabiduría que generosamente repartía desde su celda del monasterio de San Vicente de Oviedo donde vivió 38 años.
En Septiembre de 2014 La Región celebraba el 127 aniversario de la inaguración de la estatua (1.887) que la ciudad dedicaba a su vecino más ilustre, hoy queremos celebrar los 350 años de su nacimiento para que su aportación a la cultura española no sea olvidada.
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