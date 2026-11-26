El 25 de agosto de 1987, sobre las cinco y cuarto de la tarde, un médico y profesor jubilado se acerca hasta un sindicato de pedagogos en Medellín. Una mujer misteriosa le ha pedido que diga unas palabras en el funeral del maestro recién asesinado. Pero el cadáver lo han trasladado de sitio, y a lo que ha ido en realidad Héctor Abdad Gómez, es al encuentro con la muerte. Lo adivina en el instante en que en que un motorista se desmonta sin quitarse el casco y le asesta el primer disparo en el pecho. Lo confirma en ese milisegundo en que su asesino le vacía un cargador entero en la cabeza, y el yo y el mundo se apagan como si alguien hubiese clicado bruscamente un interruptor. Ahora no es más que otra víctima de esa violencia desaforada que decidió combatir con todas sus fuerzas.

Su propia sangre ha encharcado el soneto, que en una especie de intuición premonitoria había copiado en horas de la mañana en una hoja suelta. “Ya somos el olvido que seremos”, así abre el primero de los catorce versos de Jorge Luis Borges. Su hijo menor, Héctor Abad Faciolince, casi veinte años después del crimen, escribe una restitución íntima y familiar sobre la figura de su padre, para que esa desintegración aplazada que todos somos se frene un instante y permita a la memoria hacer su trabajo.

En “El olvido que seremos” (reedición de Alfaguara, 2017) Abad Faciolince recrea un retrato de su padre rebosante de complejidad y belleza. De él emergen los rasgos atípicos de un hombre que no ejerció la paternidad de un modo convencional acaso porque vislumbró a tiempo una verdad invisible para la mayoría de sus contemporáneos: solo el amor puede enseñar realmente el propósito de la vida y la manera de conducirnos por ella con naturalidad y sabiduría.

De pronto el hombre que están a punto de matar retrocede en el tiempo a principios de los años sesenta, y es un médico higienista que aboga por agua potable y alcantarillado en un Medellín insalubre y sórdido. Pero sobre todo, Héctor Abad es un padre entregado a su familia que profesa, a su hijo, un amor que parece excesivo y enfermizo ante las miradas de extraños y próximos. Es así que, a través de la narración de numerosas anécdotas familiares, su hijo rescata una imagen basada en la ternura y la confianza, pero sin recargar de miel el retrato: también aparece un inventario de limitaciones consistentes en un idealismo social desbordado que terminó convirtiéndolo en instrumento de intereses, que a la postre, no buscaban otra cosa que legitimar posturas ideológicas a través de un prestigio ganado a pulso.

Las reflexiones vitales de Abad Faciolince sobre los afectos masculinos en el ámbito familiar, y sobre todo, su llamado a la libertad y la realización individual, hacen que estas memorias sean páginas de lectura impostergable para una convivencia donde el amor y la tolerancia extraigan de nuestro interior, nuestros mejores frutos.

POR SUS OBRAS LOS CONOCERÉIS… Héctor Abad Faciolince(Medellín, 1958) es autor de relatos, poemas, traducciones y críticas literarias, además de colaborador en El Espectador y El País. Sus novelas le han merecido importantes premios en España, Estados Unidos, China y Portugal.

Invitación a un universo llamado Borges

En un gesto de clarividencia rotunda que conmemora los primeros cuarenta años sin Borges, Penguin Random House ha tenido el acierto de relanzar sus “Ficciones”. Ni el autor ni los primeros entusiastas de esta originalísima e ingeniosa colección de relatos publicada en 1944 podían imaginar que aquel volumen, cambiaría no solamente nuestro modo de leer en español, sino la concepción estética de la escritura misma, más allá de las fronteras del idioma.

Entre los dieciséis relatos que componen el volumen, destacan por el riesgo imaginativo y la belleza literaria “El jardín de senderos que se bifurcan”, “La muerte y la brújula”, “Las ruinas circulares”, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, y El Sur.

Creo, -y esto lo comentaba hace unos pocos días con un amigo que se toma la vida en broma y la lectura en serio-, que estos textos, que combinan magia, filosofía y el poder de las imágenes, deberían ser leídos por toda persona dispuesta a convertir la inteligencia en una pasión y la pasión en una forma de inteligencia.