El papa León XIV, a los escritores: "Los necesitamos para crear espacios de libertad"

El papa León XIV ha reivindicado la importancia de los escritores para "crear espacios de libertad" durante una audiencia concedida a medio centenar de autores de todo el mundo, con motivo del centenario de la Librería Editorial Vaticana.

"Los necesitamos a ustedes, a su imaginación, a su fantasía narrativa, a su vivacidad de pensamiento. Los necesitamos para crear espacios de libertad y autenticidad, en los que la gracia divina pueda hacer resonar una promesa de consuelo y paz", ha expresado el Pontífice recordando las palabras que San Pablo VI pronunció en la misa de 1964 a los artistas.

El Papa ha destacado la ocasión "propicia para reflexionar sobre la importancia del libro y de la escritura", un acto "de verdad, de revelación". "Escribir nos dice quiénes somos, en qué creemos y en qué esperamos, hacia qué mundo nos dirigimos, qué futuro soñamos", ha explicado.

Además, ha subrayado que la lectura tiene "el poder empático de la imaginación", que es un vehículo fundamental para esa capacidad de identificarse con el punto de vista, la condición y los sentimientos de los demás, sin la cual no hay solidaridad, compartir, compasión ni misericordia. "Y esto nos ayuda a descubrir la diversidad de puntos de vista, a no absolutizar el propio y a componer, como en un mosaico, el perfil de esa verdad que siempre nos supera", ha recalcado.

Asimismo, ha asegurado que "escribir tiene que ver con Dios". "Puede parecer atrevido decir esto, pero varios teólogos han reflexionado y escrito sobre la consonancia entre la forma de escribir y la revelación del Dios bíblico", ha zanjado.