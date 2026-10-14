El Premio Planeta bate su récord con 1.424 novelas en su 75 aniversario: un millón de euros en juego

El Premio Planeta celebrará este jueves, 15 de octubre, una de sus ediciones más especiales. El certamen literario alcanza su 75 aniversario con un récord histórico de 1.424 novelas presentadas, la mayor participación registrada hasta la fecha, y mantiene su dotación de un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista.

La ceremonia tendrá lugar en el Pabellón 1 del Recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona, durante una cena literaria presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia. La elevada demanda de asistencia ha obligado a trasladar el evento a un espacio de mayor capacidad.

El galardón vuelve a demostrar su proyección internacional. De las obras recibidas, 778 proceden de España, 383 de América del Sur y 151 de América del Norte. También concurren novelas de América Central, otros países europeos, Andorra, Asia, África, Australia e Israel. En 61 casos no se ha especificado la procedencia.

La presentación reunió al jurado y a los principales directivos del Grupo Planeta en un acto en el que se proyectó un vídeo de siete minutos con testimonios de antiguos ganadores, muchos de los cuales destacaron que el galardón supuso un antes y un después en sus carreras literarias. Durante el encuentro se leyeron resúmenes y fragmentos de las obras presentadas, que, según el jurado, comparten una búsqueda de la paz y la sanación. Además, José Creuheras explicó que una de las diez obras seleccionadas fue finalmente descalificada al comprobarse que había sido publicada con anterioridad.

Las diez novelas finalistas del Premio Planeta 2026

El certamen ha seleccionado diez obras que optan a los dos principales premios:

'La sombra de Isabel' , de Pedro Regalado Rodríguez.

'Letraherido' , de Pepe M. Carrascosa.

'Alba Naranja' , de Tamsilt El Hayani.

'Cuando tu muerte es mi liberación' , de Lita Rowe.

'Los Caminantes' , de Martín Guerrero.

'Kintsugi o tres almas rotas' , de Hugalma de la Sierra.

'La noche de los faroles' , de Mencía Salazar.

'Los que faltan' , de Luz Ventura.

'El jardín de Lennon' , de Jorge Herrero.

'La mujer desnuda sale a las once', de Bernardo Galeana.

Algunos de los autores concurren bajo seudónimo. Como novedad, la obra finalista recibirá también un trofeo, además de los 200.000 euros del premio, una iniciativa anunciada durante la conmemoración del aniversario celebrada en Madrid el pasado junio.

Un jurado renovado para una edición histórica

El jurado incorpora este año a Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Planeta en 2024 y finalista en 2021, y a Javier Sierra, vencedor en 2017. Ambos sustituyen a José Manuel Blecua, fallecido en mayo, y a Juan Eslava Galán, que formó parte del jurado durante 17 años.

El tribunal estará integrado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Belén López, directora de Editorial Planeta, que ejercerá como secretaria con voto.

A qué hora se conocerá el ganador del Premio Planeta

El fallo se anunciará este jueves 15 de octubre a partir de las 21:00 horas. La ceremonia podrá seguirse en directo a través de las páginas web del Premio Planeta, Planetadelibros y Casa del Libro, así como en sus respectivas redes sociales.