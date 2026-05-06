Los Pulitzer 2026 premian las investigaciones a Trump

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la comunidad de pequeños empresarios en el Salón Este de la Casa Blanca.

La cobertura sobre el gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, y los severos ajustes en las agencias federales impulsados por el magnate Elon Musk le ha valido a The Washington Post el Premio Pulitzer al Servicio Público 2026, el mayor honor periodístico del certamen.

Este importante reconocimiento llega apenas unos meses después de la profunda reestructuración que sufrió el periódico en febrero. Bajo la gestión de su propietario, Jeff Bezos, el diario despidió a más de 300 profesionales, lo que supuso el recorte de cerca de un tercio de su plantilla y afectó gravemente a áreas como internacional, libros y deportes.

Por su parte, el galardón de Investigación ha recaído en The New York Times. El jurado premió al equipo del diario por una serie de artículos que destapan cómo Trump ha utilizado sus dos mandatos para favorecer a sus aliados políticos y a su propio entorno familiar.

La labor de fiscalización del poder continuó siendo protagonista con el premio de Reportaje Nacional, entregado a la agencia británica Reuters por detallar cómo la Casa Blanca ha ampliado su autoridad ejecutiva para presionar a críticos y rivales políticos. Además, la agencia obtuvo un segundo reconocimiento en la categoría de Reportajes Especializados por investigar a la empresa Meta, revelando cómo la red social expuso a sus usuarios —incluyendo a menores de edad— a estafas publicitarias y chatbots de inteligencia artificial.