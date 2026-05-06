Trump suspende su plan para rescatar barcos atrapados en el Golfo en aras de un acuerdo con Irán

Apenas un día y medio después de la puesta en marcha de su Proyecto Libertad, el presidente de Estados Unidos ha anunciado ya la suspensión de su iniciativa "humanitaria" para rescatar a los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz con el objetivo de priorizar la búsqueda de un acuerdo con Irán.

Eso sí, a pesar de que este plan se suspende, ha dicho, "durante un breve período de tiempo", lo que se mantiene vigente es el bloqueo de los puertos de iraníes por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.

Tras la cancelación de esta iniciativa está "el hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo" con las autoridades de la república islámica, tal y como ha justificado Trump a través de sus redes sociales, al tiempo que también ha apuntado que el cambio de rumbo obedece a una solicitud de Pakistán —el país que está ejerciendo como mediador— y "otros países".

El objetivo, por tanto, es "ver si el acuerdo" con Teherán "puede ultimarse y firmarse" y poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero. Con todo, ayer mismo, el inquilino de la Casa Blanca estimó que el conflicto se alargaría un máximo de tres semanas.

El Proyecto Libertad arrancó oficialmente este mismo lunes y, para llevarlo a cabo, el ejército de Estados Unidos desplegó destructores lanzamisiles, más de un centenar de aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio y 15.000 efectivos. Sin embargo, únicamente sirvió para que dos buques pudieran atravesar la ruta de salida por el estrecho de Ormuz.