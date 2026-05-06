Studio Ghibli, la productora de animación japonesa, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

El estudio de animación japonés Studio Ghibli ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, según ha hecho público este miércoles el jurado encargado de su concesión en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Esta candidatura ha sido propuesta por Alfonso Palacio y Sergio G. Sánchez, miembros del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. Studio Ghibli es uno de los estudios de animación más icónicos del mundo. Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata -creador de las populares series "Heidi" (1974) y "Marco" (1976)- y Toshio Suzuki, el estudio ha creado algunas de las películas animadas más reconocidas por la crítica y el público.

Los orígenes de Studio Ghibli se remontan a la colaboración entre Miyazaki y Takahata en la película "Kaze no Tani no Naushika" ("Nausicaä del Valle del Viento"), basada en un manga de Miyazaki. El éxito de esta película llevó a la fundación del estudio con el apoyo del productor Toshio Suzuki.

Referencia internacional en la animación, las películas del Studio Ghibli han sido destacadas por sus historias llenas de sensibilidad, fantasía y mensajes ecológicos. Según los especialistas, su influencia ha trascendido generaciones y fronteras, creando un puente cultural que une a personas de diferentes orígenes y transmitiendo valores atemporales como la amistad, la empatía y el respeto.

Sus producciones se caracterizan por su gran creatividad, su animación artesanal y por la exploración de temáticas, como el amor por la naturaleza, la tolerancia y el respeto por los seres humanos, especialmente por los ancianos. Otra particularidad de sus obras es la fuerza y la determinación de sus protagonistas femeninas, destacadas por su valentía, complejidad y capacidad de transformación. Su estilo tradicional, con dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas, ha sido una de sus marcas distintivas y ha contribuido a la universalidad de sus historias.

Títulos destacados

Títulos destacados del estudio son "Tenku no Shiro Laputa" ("El castillo en el cielo", 1986), "Tonari no Totoro" ("Mi vecino Totoro", 1988), "Majo no Takkyubin" ("Nicky, la aprendiz de bruja", 1989) o "Porco Rosso" (1992).

En 1997, el estudio logró el reconocimiento internacional con "Mononoke-hime" ("La princesa Mononoke"), primera película de animación en ganar el Premio de la Academia del Cine Japonés. En 2001 vio la luz la que es considerada la obra cumbre del estudio y de la carrera de Hayao Miyazki: "Sen to Chihiro no kamikakushi" ("El viaje de Chihiro"), en la que se describen el viaje simbólico de una niña a un mundo fantástico y su tránsito de la infancia a la edad adulta.

Miyazaki despliega en esta cinta un discurso crítico sobre la sociedad japonesa moderna, que ahonda en los conflictos generacionales, la disolución de la cultura tradicional en una sociedad globalizada y la destrucción del medio ambiente. La cinta batió todos los récords de recaudación y es la película de animación japonesa más premiada de la historia, incluyendo el galardón de mejor película en los premios de la Academia del Cine de Japón (2001), el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín (2002) y el Óscar a la mejor película de animación (2003).

Otros de los celebrados trabajos del estudio son "Howl no Ugoku Shiro" ("El castillo ambulante", 2004); Gake no ue no Ponyo ("Ponyo en el acantilado", 2008), que supuso su regreso a la técnica del dibujo manual, sin imágenes generadas por ordenador; "Karigurashi no Arrietty" ("Arrietty y el mundo de los diminutos", 2010) y "Kaze Tachinu" ("El viento se levanta", 2013). Omoide no Mani ("El recuerdo de Marnie", 2014), dirigida por Hiromasa Yonebayashi, y "Aya to Majo" ("Earwig y la bruja", 2020), de Goro Miyazaki, son algunos de los últimos largometrajes del estudio.

En 2023, Miyazaki volvió a la dirección con la película "Kimitachi wa Do Ikiru ka" ("El chico y la garza"), con la que logró de nuevo el elogio de la crítica y que le reportó al estudio su segundo premio Óscar. En el año 2024 el estudio recibió la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes (primera vez en la historia del galardón que no recaía en una persona). Studio Ghibli también ha producido cortometrajes, anuncios de televisión y videojuegos.

Además de los reconocimientos recibidos por Studio Ghibli, Hayao Miyazaki ha recibido, de forma individual, el León de Oro por toda su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2005, el Karl Edward Wagner Award (Reino Unido, 2009), el Óscar honorífico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en 2014 y el Life Achievement de los World Fantasy Awards (EEUU, 2019), entre otros reconocimientos.