Rosalía arranca su “LUX Tour” en Lyon con una mezcla de "rave" y ballet

La cantante catalana Rosalía ha dado el pistoletazo de salida a su esperada gira mundial LUX Tour con un espectáculo que ya está arrasando en redes sociales. El debut tuvo lugar este lunes, 16 de marzo, en Lyon (Francia), y en cuestión de horas, vídeos del concierto han inundado plataformas como TikTok, X e Instagram, convirtiéndose en tendencia global.

Los vídeos más comentados muestran a Rosalía apareciendo dentro de una gran caja blanca, vestida como bailarina clásica, en una entrada que muchos usuarios califican de “hipnótica” y “cinematográfica”.

Según las primeras imágenes compartidas por asistentes, el show destaca por una estética completamente renovada: una mezcla de ballet, ópera, rave y simbolismo religioso que marca una nueva etapa artística en la carrera de la cantante.

También se han viralizado fragmentos de coreografías intensas y cambios de vestuario extremos, desde looks celestiales hasta estéticas oscuras y rave. Todas estas modificaciones que lleva a cabo Rosalía, sus bailarines y la escenografía reflejan las distintas “encarnaciones” de la artista sobre el escenario.

En redes, fans destacan especialmente momentos como: la interpretación de “Berghain” con una puesta en escena electrónica y agresiva, escenas teatrales como un confesionario en pleno concierto y la interacción constante con el público, que rompe la barrera entre artista y espectador.

El repertorio del LUX Tour

El setlist, también muy comentado online, combina canciones del nuevo álbum Lux, como “Sexo, violencia y llantas” o “Divinize”, con éxitos de discos anteriores de como “Saoko”, “Despechá” o “La Fama”.

Sin embargo, muchos fans han reaccionado en redes a una ausencia notable: no se interpretan temas de El mal querer, algo que ha generado debate entre seguidores.

Los vídeos del concierto acumulan millones de visualizaciones y comentarios que coinciden en una idea: Rosalía ha llevado su directo a otro nivel. Algunos usuarios describen el show como: “más que un concierto, una experiencia artística total”. La combinación de orquesta en vivo, escenografía conceptual y narrativa en actos ha convertido este arranque en uno de los más comentados del año.

Tras este inicio en Lyon, la gira continuará por Europa y América, con paradas ya confirmadas en España donde las entradas se agotaron en tiempo récord. Con solo un concierto, el LUX Tour ya ha demostrado que no es una gira convencional, sino un fenómeno cultural que, gracias a las redes sociales, está amplificando su impacto en tiempo real.