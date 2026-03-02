Shakira cierra su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" con un récord de público con 400 mil asistentes en Ciudad de México

Shakira interpretando una de sus canciones en el concierto en Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

Este pasado domingo, la cantante colombiana Shakira volvió a congregar a miles de personas en la emblemática Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. El evento gratuito para el público mexicano congregó a más de 400 mil personas, un nuevo récord para esta locación de la ciudad.

El concierto fue el cierre en el continente americano de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" y marcó el regreso de “La loba” al lugar en donde el 27 de mayo de 2007 hizo historia presentándose con su gira "Fijación Oral".

Con una producción de primer nivel y una energía que parece no conocer el paso del tiempo, la colombiana volvió a conquistar a la audiencia mexicana. Al cierre del concierto, Shakira dio las gracias “a todos los que han estado acampando desde temprano, bajo el sol”, y los elogió por estar “como siempre venciendo todos los obstáculos”.

La “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” es la séptima gira mundial de la cantante colombiana Shakira, creada para promover su álbum del 2024 "Las mujeres ya no lloran" y comenzó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil. Esta gira es su primera en siete años desde "El Dorado World Tour" en 2018.

La gira ha sido un éxito comercial y cultural, ha vendido millones de entradas y establecido récords como la gira latina más taquillera realizada por una mujer, con más de 3,3 millones de asistentes y más de 420 millones de dólares en ingresos. En México, Shakira ofreció 12 fechas con entradas agotadas en Ciudad de México y cerró la etapa americana con un concierto gratuito multitudinario en el Zócalo el 1 de marzo de 2026.