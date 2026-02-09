Sirat triunfa en los Premis Gaudí con 8 premios

Óliver Laxe posa en el photocall del Encuentro de Nominados de la 40 edición de los Premios Goya, celebrado en el Real Casino de Madrid, a 02 de febrero de 2026, en Madrid (España)

Las películas Sirat, de Oliver Laxe, con ocho galardones incluido el de mejor película en habla no catalana, y Frontera, de Judith Colell, con cuatro incluido el de mejor película y actriz secundaria, han sido las grandes triunfadoras de los 18 Premis Gaudí, que se han entregado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

En una edición muy repartido, tras estas dos películas, se sitúa Sorda, de Eva Libertad, con tres premios Gaudí; La furia, de Gemma Blasco, con dos; Tardes de soledad, con dos, Romería, de Carla Simón, con uno, y Molt lluny, de Gerard Oms, con uno.

La gala ha estado presentada por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal en un viaje cromático que ha sido un homenaje a la diversidad de almas que conforman el cine.

Sirat, con un Oliver Laxe que no ha podido acudir a la gala en plena promoción para los Oscar, se ha llevado los galardones a mejor película y ha arrasado en las categorías técnicas con las de mejor dirección de producción, dirección artística, música original, fotografía, sonido, efectos visuales y maquillaje y peluquería.

El de mejor sonido ha sido para Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, el equipo que está nominado a esta categoría en los Oscar.

Con cuatro Gaudí la sigue Frontera, de Judith Colell, con los premios a mejor película, el especial del público, mejor vestuario y actriz secundaria para Bruna Cusí.

Hermanos premiados

Una de las curiosidades de la gala ha sido el premio para los hermanos Cervantes: Ángela Cervantes se ha llevado el Gaudí como mejor actriz protagonista por La furia, mientras que Álvaro Cervantes ha ganado el Gaudí a mejor secundario por Sorda.

Sorda se ha llevado además del Gaudí de Cervantes el de mejor guión adaptado y de mejor directora para Eva Libertad, que en el de dirección se batía con pesos pesados como Carla Simón por Romería, Oliver Laxe por Sirat y Albert Serra por Tardes de soledad.

Tardes de soledad, el documental que consiguió la última Concha de Oro del Festival de San Sebastián, se ha llevado el premio a mejor documental y el de mejor montaje.

La furia, de Gemma Blasco, también ha conseguido, además del Gaudí a mejor actriz para Ángela Cervantes --su tercer galardón en cinco años-- en su papel como víctima de una agresión sexual, el de mejor dirección novel para su directora.

Como interpretación novel, Llúcia Garcia se ha llevado el galardón por su papel en Romería, en el único Gaudí que ha conseguido la película de Carla Simón, que partía como la más nominada, con 13 opciones.

Mario Casas ha vuelto a triunfar en los Gaudí con el premio a mejor actor protagonista por su papel en la película Molt lluny, de Gerard Oms, y repitiendo el éxito que obtuvo con No matarás, de David Victori, y Mi amiga Eva se ha llevado el premio a mejor guión original, obra de Cesc Gay y Eduard Sola.

Como mejor película de animación se ha alzado L`Olívia i el terratrèmol invisible, el mejor cortometraje ha ido para De sucre de Clàudia Cedó, y la mejor película invisible ha sido la letona Flow, un mundo que salvar.